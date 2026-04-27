"Higher for Longer" 워시의 경고…미·이란 협상 불발, 금의 방향이 흔들린다

“Kevin Warsh 청문회…Higher for Longer”

4월4주차 금 시장은 두 가지 축을 중심으로 움직이고 있다. 하나는 케빈 워시(Kevin Warsh) 연준 의장 청문회에서 확인된 ‘금리 인하 지연’ 신호이고, 다른 하나는 미국과 이란 간 2차 협상 진행의 불확실성이 해소되지 않은 중동 정세다. 금 가격은 이 두 변수의 교차점에서 단기 조정을 거치면서도 구조적 상승 압력을 유지하는 흐름을 보이고 있다.

김종인 한국금거래소 디지털에셋 고문

스크린샷 2026-04-27 오전 8

1. 국내 금 시장 : "전쟁 협상 불확실성 속 금값 조정"

4월 4주차 KRX 금시장은 기본적으로 국제 금가격 흐름을 그대로 반영하는 구조를 유지했지만, 주 후반으로 갈수록 나타난 국제 금가격 조정의 영향이 일부 반영되는 모습도 함께 나타났다. 국내 시세와 국제 시세 간 괴리는 여전히 100% 내외 수준에서 유지되며 김치프리미엄은 거의 발생하지 않았다. 이는 시장이 과열되지 않은 상태에서 글로벌 가격을 효율적으로 반영하고 있음을 의미한다.

다만 이번 주는 3주차와 다른 중요한 변화가 존재한다. 4월 3주차에는 전쟁 완화 기대와 금리 인하 기대가 결합되면서 금가격이 상승 흐름을 보였지만, 4주차에는 미국과 이란 간 2차 협상에 대한 불확실성이 부각되면서 국제 금가격이 조정을 받는 흐름이 나타났다. 즉, 전쟁이 완전히 해소되지 않았고, 향후 전개 방향에 대한 불확실성이 다시 시장에 반영되기 시작한 것이다.

이러한 변화는 금 시장의 구조를 다시 한 번 보여준다. 전쟁 완화 기대는 금 가격 상승 요인이지만, 협상 불확실성은 단순히 금 상승으로 연결되지 않는다. 오히려 시장은 전쟁이 유가와 금리에 미칠 영향을 먼저 반영한다. 협상 불확실성은 유가 재상승 가능성을 열어두고, 이는 다시 인플레이션과 금리 기대에 영향을 준다. 그 결과 금은 단순한 안전자산 상승이 아니라 금리 변수와 충돌하며 조정을 받는 구조가 나타난다.

수급 구조에서는 여전히 개인과 자기매매회원 간의 역할 분담이 뚜렷하다. 개인 투자자는 금 가격 상승 기대를 유지하며 순매수 흐름을 이어갔고, 이는 금리 인하 기대가 완전히 훼손되지 않았음을 보여준다. 반면 자기매매회원은 순매도를 지속하며 공급을 확대했다.

이번 흐름은 금 시장의 핵심 변수가 무엇인지 다시 한 번 확인시켜 준다. 금은 전쟁 자체에 의해 단순하게 상승하거나 하락하지 않는다. 전쟁이 유가를 통해 물가로 전달되고, 다시 금리 기대를 변화시키는 과정 속에서 움직인다. 이번 주 국제 금가격 조정 역시 협상 불확실성 자체보다, 그로 인해 재형성된 금리 기대가 반영된 결과로 보는 것이 타당하다.

결론적으로 4월 4주차 KRX 금시장은 구조적으로는 안정적인 상승 기반을 유지하고 있지만, 국제 금가격 조정이 반영되면서 상승 속도가 둔화되는 국면에 진입했다. 개인의 매수와 공급자의 매도가 균형을 이루는 건강한 구조는 유지되고 있으나, 전쟁 협상 불확실성이라는 새로운 변수가 등장하면서 시장은 추세 상승에서 변동성 국면으로 일부 전환되는 모습이다.

한 줄로 정리하면, 현재 금 시장은 상승 추세 자체가 꺾인 것이 아니라, 전쟁 협상 불확실성으로 인해 잠시 숨 고르기에 들어간 상태로 판단된다.

2. 금리 인하 기대 후퇴, "Higher for Longer" 재확인

4월 21일 Kevin Warsh 청문회 이후 금리 방향성을 판단하기 위해서는 감각적인 해석보다 숫자를 보는 것이 중요하다. 현재 미국 경제는 금리 인하를 서두르기 어려운 조합을 보여주고 있다.

우선 물가 측면에서는 서비스 인플레이션이 여전히 완전히 꺾이지 않았다. 2026년 3월 기준 서비스물가는 전년 대비 약 3.0% 상승했고, 주거비를 제외한 서비스물가 역시 3%대 중반 수준을 유지하고 있다. 이는 물가가 하락 추세에 들어섰다고 단정하기에는 이르다는 신호다.

고용시장도 여전히 견조하다. 같은 달 비농업 신규 고용은 약 17만8천 명 증가했고, 실업률은 4.3% 수준을 유지했다. 경기 둔화 신호가 뚜렷하게 나타나지 않는 상황에서 연준이 서둘러 금리를 낮출 유인은 크지 않다.

임금 역시 물가를 자극할 수 있는 수준에서 상승 중이다. 평균 시간당 임금은 전년 대비 약 3.5% 상승하며 서비스 물가의 하방 경직성을 강화하는 요인으로 작용하고 있다.

여기에 에너지 변수까지 다시 부담 요인으로 부상했다. 3월 기준 에너지 가격은 전년 대비 12% 이상 상승했고, 휘발유 가격은 18% 이상 급등했다. 중동 리스크가 반영된 결과로, 이는 향후 물가 경로를 다시 불안정하게 만들 수 있는 변수다.

이 네 가지 지표를 종합하면 결론은 명확하다. 물가는 완전히 잡히지 않았고, 고용은 견조하며, 임금은 상승 중이고, 에너지는 다시 물가를 자극하고 있다. 이 환경에서는 연준이 금리를 빠르게 인하하기보다 ‘Higher for Longer’, 즉 고금리를 더 오래 유지하는 선택을 할 가능성이 높다.

이러한 변화는 금 값에 어떻게 영향을 미칠가? 단기적으로 금 가격에 부담 요인으로 작용한다. 금은 이자를 지급하지 않는 자산이기 때문에 금리가 높을수록 상대 매력이 감소하기 때문이다. 실제로 청문회 직후 글로벌 금 가격은 단기 조정 흐름을 보였다.

3. 미국–이란 2차 협상 불발, 전쟁 재확산의 전조인가

4월 22일 기준 미국과 이란 간 2차 협상이 불발되었다. 일부 제재 완화 논의와 긴장 완화 신호가 있었지만, 핵 문제와 군사적 이해관계는 여전히 평행선을 달리고 있다.

특히 이번 협상은 ‘긴장 완화의 시작’이라기보다 ‘불확실성의 지속’을 확인시켜준 이벤트에 가깝다. 중동 지역은 여전히 원유 공급과 직결된 핵심 변수이며, 이는 곧 글로벌 인플레이션과 금리 정책에도 영향을 준다.

구조적으로 보면 다음과 같은 흐름이 형성된다.

• 지정학 리스크 → 유가 상승 압력

• 유가 상승 → 인플레이션 재자극

• 인플레이션 → 금리 인하 지연

이 연결고리는 결국 금 시장에 다시 긍정적인 환경을 만든다. 단기적으로는 금리 부담이 작용하지만, 중기적으로는 안전자산 수요가 다시 확대되는 구조다.

4. 금 가격의 현재 위치: 조정인가, 재상승을 위한 숨고르기인가

현재 금 가격은 명확한 방향성을 찾기보다는 ‘조정과 재평가 구간’에 있다. 금리 변수와 지정학 리스크가 상충하면서 시장은 새로운 균형점을 탐색 중이다.

그러나 구조적으로 보면 금 가격의 하방은 제한적이다. 그 이유는 세 가지다.

첫째, 금리 인하가 지연되더라도 결국 사이클은 완화 방향으로 갈 수밖에 없다는 점이다.

둘째, 중동 리스크와 글로벌 정치 불확실성이 지속되고 있다는 점이다.

셋째, 중앙은행들의 금 매입 기조가 여전히 유지되고 있다는 점이다.

특히 이번 케빈 워시 청문회 발언이 시장에 던진 메시지는 단순한 매파적 발언이 아니라 “정책 불확실성의 장기화”다. 이 경우 투자자들은 포트폴리오 내 안전자산 비중을 유지하려는 경향을 보인다.

[독자를 위한 정리]

"케빈 워시의 행보에 깊은 관심을 가져야 할때…금리의 방향을 알아야 한다."

이번 주 금 시장은 금리와 지정학이라는 두 축이 충돌하는 전형적인 국면이다. 금리만 보면 금 가격은 하락 압력을 받지만, 지정학 리스크를 포함한 전체 환경을 보면 하락보다는 ‘조정 후 재상승’ 가능성이 더 높은 구조다.

향후 관전 포인트는 명확하다.

첫째, 연준이 실제로 금리 인하 시점을 얼마나 늦출 것인가.

둘째, 미국–이란 협상이 긴장 완화로 이어질 것인가, 아니면 새로운 갈등 국면으로 전환될 것인가.

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만약 협상이 타결 국면으로 간다면 금 가격은 단기 조정을 받을 수 있다. 반대로 협상이 결렬되거나 군사적 긴장이 확대될 경우 금은 다시 강한 상승 흐름을 보일 가능성이 높다.

결론적으로 현재 금 시장은 방향이 꺾인 것이 아니라, 다음 상승을 위한 조건을 축적하는 과정에 있다. 투자 관점에서는 단기 변동성에 흔들리기보다는 구조적 흐름을 읽는 접근이 필요한 시점이다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.