애플, 아이폰18 일반 모델에도 12GB 램 탑재 전망

애플이 내년 초 출시할 예정인 아이폰18 일반 모델에도 12GB 메모리가 탑재될 것이라는 전망이 나왔다.

IT매체 맥루머스는 대만 반도체 분석가 댄 나이스테드를 인용해 아이폰18 일반 모델에 처음으로 12GB 램이 탑재될 가능성이 있다고 최근 보도했다.

그 동안 애플은 아이폰 프로모델에만 16GB 램을 사용했으며, 일반 모델에는 8GB 램을 탑재해 왔다.

애플 아이폰17 (사진=애플)

지난 24일(현지시간) 댄 나이스테드는 엑스(@dnystedt)를 통해 아이폰18이 지난해 9월 출시된 아이폰17 프로 및 아이폰17 프로 맥스와 동일한 12GB 램을 사용할 것이라고 밝혔다. 해당 전망이 현실화될 경우, 보급형 아이폰 모델에 12GB 램이 탑재되는 것은 이번이 처음이다.

그는 또한 애플이 아이폰18 시리즈에 탑재될 A20 칩을 위해 TSMC의 2나노 공정 초기 생산 물량을 확보했다는 기존 루머도 언급했다. 관련 보도에 따르면 TSMC의 2나노 공정은 기존 3나노 대비 전력 효율 저하 없이 약 15% 향상된 성능을 제공하는 것으로 알려졌다. 아이폰17 시리즈에는 TSMC의 N3P 3나노 공정이 적용된 바 있다.

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맥루머스는 아이폰18 기본 모델의 메모리 증가가 애플의 인공지능(AI) 기능인 ‘애플 인텔리전스’와 밀접한 관련이 있을 가능성이 높다고 분석했다. 애플은 오는 6월 8일 열리는 WWDC 2026에서 iOS 27을 공개하고, 한층 강화된 AI 기능을 선보일 것으로 예상된다. 기기 내에서 구동되는 AI 기능은 높은 메모리 사용량을 요구하는 만큼, 보급형 모델에서도 안정적인 구현을 위해 프로 모델 수준의 메모리 탑재가 필요하다는 설명이다.

한편 아이폰18 일반 모델은 올 가을 프로 모델 및 폴더블 아이폰과 함께 출시되지 않고, 내년 초 아이폰18e와 2세대 아이폰 에어와 함께 공개될 것으로 전망된다.