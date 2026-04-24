아이폰18 프로 카메라, 더 두꺼워지나

애플이 올 가을 출시 예정인 아이폰18 프로와 아이폰18 프로 맥스의 후면 카메라 모듈이 전작보다 더 두꺼워질 것이라는 전망이 제기됐다.

IT매체 맥루머스는 23일(현지시간), 유튜브 채널 맥스 테크(@Max Tech)를 운영하는 바딤 유리예프가 공개한 아이폰18 프로 모형을 인용해 이같이 보도했다.

아이폰17 프로(왼쪽)와 아이폰18 프로 모형 (사진=바딤 유리예프 엑스 @VadimYuryev)

이번에 공개된 모형에서는 카메라 모듈의 두께가 증가한 점이 특징이다. 이 모형은 통상 애플 협력사 공장에서 유출된 정보를 기반으로 케이스 제조업체들이 제작하는 것으로 알려져 있다. 아이폰18 프로의 카메라 모듈이 더 두꺼워질 것이란 전망이 나온 것은 이번이 처음이다.

유리예프는 “카메라가 훨씬 두꺼워졌으며, 카메라 영역의 검은색 유리도 더 돌출돼 있다”고 설명했다. 이어 “카메라 모듈 자체도 아이폰17 프로 맥스보다 약간 더 두껍다”고 덧붙였다.

공개된 비교 이미지에 따르면 은색 기기는 아이폰18 프로 맥스 모형, 파란색 기기는 아이폰17 프로 맥스 모형으로, 트리플 렌즈 카메라를 제외한 전체 크기와 두께는 유사하지만 카메라 모듈의 높이 약 0.36㎜, 너비 0.39㎜가량 증가한 것으로 나타났다.

그는 또 해당 모형이 지난해 확보했던 아이폰17 프로 모형과 마찬가지로 “실제 제품과 거의 동일하다”며 높은 정확도를 자신했다.

아이폰18 프로의 경우 카메라 성능 측면에서 변화가 예상된다. 메인 카메라는 가변 조리개를 지원해, 사용자가 센서로 유입되는 빛의 양을 직접 조절할 수 있을 것으로 보인다. 이를 통해 과다 노출을 방지하고 촬영 분위기를 보다 세밀하게 제어할 수 있을 전망이다. 아울러 망원 렌즈의 조리개 값도 개선돼 저조도 환경에서의 촬영 성능 향상이 기대된다.

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이와 함께 아이폰18 프로 모델 가운데 최소 한 종에는 삼성전자가 개발한 3중 레이어 이미지 센서가 탑재될 가능성도 제기되고 있다. 해당 센서는 카메라 반응 속도를 높이고 노이즈를 줄이며, 다이내믹 레인지를 확장하는 등 다양한 장점을 제공할 것으로 예상된다.

다만 이런 성능 개선이 카메라 모듈의 물리적 크기 확대와 직접적으로 연결되는지는 아직 명확하지 않다. 맥루머스는 최근 스마트폰 업계가 점차 평평하거나 거의 돌출이 없는 카메라 설계를 지향하고 있다는 점에서, 이번 변화는 다소 이례적일 수 있다고 분석했다.