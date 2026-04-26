HD현대, 美 해군 핵심 연구과제 따냈다

HD현대가 국내 기업 최초로 미국 해군연구청 핵심 연구과제를 수주하며 미 해군과의 협력을 확대하고 있다.

HD현대는 최근 미 해군연구청(ONR)과 함정 성능 개선 등 연구과제 2건에 대한 계약을 체결했다고 밝혔다. ONR은 미 해군성 소속 기관으로, 미국 해군과 해병대의 과학기술 연구개발(R&D)을 총괄한다.

미국 버지니아주 알링턴에 있는 미 해군연구청 청사에서 열린 계약 체결식에는 장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장 부사장과 레이첼 라일리 ONR 청장 등이 참석했다.

HD현대가 현지시간 23일(목) 미국 버지니아주 알링턴의 미 해군연구청(ONR) 본사에서 ONR 과제 수주 계약식을 체결하는 모습 ((사진=HD현대)

이번 계약에 따라 HD현대는 인공지능(AI) 기술을 활용한 함정 성능 개선 과제를 수행한다. HD현대가 보유한 첨단 디지털 선박 기술을 바탕으로 HD현대중공업과 서울대학교 조선해양공학과 김용환 교수팀이 공동으로 기술 개발에 나설 예정이다.

HD현대는 첨단 제조 기술을 기반으로 함정 건조 생산성을 높이는 연구과제도 수주했다. 해당 과제는 HD한국조선해양 미래기술연구원에서 수행한다.

관련기사

HD현대는 이번 ONR 과제 수주를 계기로 미 해군과 함정 개발부터 건조까지 공동 연구를 수행하는 핵심 파트너로 입지를 넓히게 됐다. 특히 함정 분야 첨단 기술력을 미 해군으로부터 인정받았다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

주원호 HD현대중공업 사장(함정·중형선사업대표)은 “이번 ONR 과제 수주를 계기로 미국과 함정 분야 협력을 더욱 확대하게 됐다”며 “대한민국 국가대표라는 자부심으로 K-해양방산의 영토를 넓혀 나가는 데 총력을 다하겠다”고 말했다.