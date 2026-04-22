HD현대중공업, 강국들 제치고 스웨덴 쇄빙선 첫 수주

HD현대중공업이 국내 조선소 최초로 해외에서 발주한 쇄빙전용선 수주에 성공했다.

HD현대중공업은 스웨덴 해사청(SMA)과 3억 4890만 달러(5148억원) 규모 쇄빙전용선 1척에 대한 건조 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 입찰에서 HD현대중공업은 가격 경쟁력은 물론 납기와 기술력 등에서 고르게 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다. 이번에 수주한 쇄빙전용선은 2029년 인도될 예정이며, 이후 스웨덴 발트해에서 쇄빙 지원과 선단 운항 지원, 예인 작업, 빙해 관리 업무 등을 수행하게 된다.

HD현대중공업이 수주한 스웨덴 쇄빙전용선의 조감도

이번 수주는 북극항로와 북극해 개척에 세계적인 관심이 집중되는 가운데 핀란드, 노르웨이 등 쇄빙선 강국들과 경쟁해 이룬 것으로, 국내 최초로 글로벌 쇄빙선 시장에 진출했다는 점에서 의미가 크다고 회사 측은 설명했다. 또 주스웨덴대한민국대사관과 KOTRA스톡홀름무역관의 적극적인 지원을 통해 민관합동으로 이룬 성과라고 강조했다.

쇄빙전용선은 얼음으로 뒤덮인 바다를 이동할 때 해수면 얼음을 분쇄해 항로를 열기 위한 특수한 기능을 갖춘 배로, 강화된 선체, 해빙(海氷)을 밀어내는 힘, 얼음을 제거하는 특수한 선형 등을 주요 특징으로 한다.

HD현대중공업이 수주한 스웨덴 쇄빙전용선은 길이 126m, 배수량 1만 5000톤급 대형 선박으로, ‘PC(Polar Class)4’ 수준 쇄빙 능력을 보유하고 전기추진체계를 적용할 예정이다. PC4는 일반적으로 두께 약 1~1.2ｍ 수준의 얼음을 연속적으로 쇄빙할 수 있는 능력을 말한다.

특히 미국은 지난해 쇄빙선 관련 예산을 약 90억 달러 규모로 대폭 확대하는 법안을 통과시켰으며, 캐나다, 핀란드와 손잡고 ‘ICE Pact’를 구축하는 등 극지 운항 능력 확보에 총력을 기울이고 있다.

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HD현대중공업은 이번 수주를 계기로 쇄빙선 건조 역량을 입증한 만큼, 향후 쇄빙 기능이 필요한 글로벌 함정과 특수목적선 시장에도 적극 진출한다는 계획이다.

HD현대중공업 주원호 사장(함정·중형선사업대표)은 “이번 쇄빙선 수주로 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병을 통한 사업 역량의 증대를 글로벌 시장에서 인정받게 됐다”며, “기술력과 사업 통합 역량을 바탕으로 특수목적선 분야 새로운 수출 시장을 넓혀 나갈 것”이라고 말했다