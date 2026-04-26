오뚜기, ‘스위트홈 가족요리페스티벌’ 부산서 개최

오뚜기가 부산에서 ‘제29회 스위트홈 가족요리페스티벌’을 지난 25일 개최했다. 가족 단위 참여형 요리 경연과 체험 프로그램을 통해 고객 접점을 확대했다는 설명이다.

26일 회사에 따르면 이번 행사는 부산 영화의전당에서 열렸으며, 전국에서 선발된 100가족이 참가했다. 참가자들은 오뚜기 제품과 부산 지역 식재료를 활용한 요리를 선보였다.

대회 심사는 셰프 등 전문가가 참여해 메뉴 완성도와 창의성을 중심으로 평가했다. 대상인 ‘오뚜기상’은 부산 식재료를 활용한 메뉴를 선보인 팀이 수상했다.

제29회 스위트홈 가족요리페스티벌 행사장 전경. (사진=오뚜기)

행사장에서는 요리 경연 외에도 체험형 프로그램과 시식 행사 등이 함께 운영됐다. 오뚜기는 해당 행사를 통해 가족 단위 고객과의 접점을 확대한다는 계획이다.