포티넷코리아, ‘액셀러레이트 2026’ 28일 개최

포티넷코리아(지사장 대행 밴 콘)는 오는 28일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 파트너 및 고객 대상 컨퍼런스인 ‘액셀러레이트 2026(Fortinet Accelerate 2026 – APAC Seoul Edition)’을 개최한다고 밝혔다.

행사는 ‘Fast Forward Innovation’을 주제로, 국내 보안 전문가와 파트너들이 한자리에 모여 급변하는 위협 지형에 대응하는 실질적인 해법을 모색한다. 포티넷은 ‘통합 보안 플랫폼’이 제시하는 새로운 가능성을 공유하고, 특히 AI 기술을 접목한 보안 솔루션이 어떻게 기업의 보안 자동화를 실질적으로 구현하는지 심도 있게 다룰 예정이다.

오전 세션은 체리 펑(Cherry Fung) 포티넷 북아시아 총괄 대표 환영사와 밴 콘(Van Kon) 포티넷코리아 지사장 대행의 오프닝 키노트로 시작한다. 핵심 키노트는 포티넷 아시아태평양(APAC) 알렉 킴(Alec Kim) 시스템 엔지니어링 컨설턴트(CSE) 총괄이 'AI 중심 시대의 보안 전략'을 주제로 데이터 주권, AI 보안, 사이버 복원력 등 현재 사이버 보안의 핵심 과제를 짚는다. 이어 데릭 맨키(Derek Manky) 포티넷 보안 전략 총괄 및 글로벌 위협 인텔리전스 부문 부사장이 최신 위협 인텔리전스 동향을 공유한다.

특히 이번 컨퍼런스에서는 LG유플러스 최종보 담당이 연사로 나서 포티넷과의 긴밀한 협력을 통한 보안 사업 로드맵을 발표한다. LG유플러스는 국내 데이터 주권을 보장하는 ‘소버린 SASE’ 구현 전략과 독자적인 보안 아키텍처인 ‘U+CSMA’를 소개할 계획이다. 양사는 이를 통해 국내 보안 컴플라이언스를 준수하는 동시에 ‘AI 기반 자율보안망’으로 진화해 나가는 미래 로드맵을 제시한다.

오후에는 기술 트랙과 비즈니스 트랙으로 나눠 총 8개 세션을 진행한다. 우아한형제들 전명선 매니저가 포티넷 메일 보안 솔루션 도입 사례를 바탕으로 실무 운영 노하우를 공유할 예정이다. 이 외에도 ▲현대적 AI 데이터센터 보안 ▲에이전틱 SOC 플랫폼 ▲유니파이드(Unified) SASE ▲OT 보안의 진화 등 최신 보안 트렌드를 아우르는 다양한 세션이 마련된다.

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체리 펑 포티넷 북아시아 총괄은 “이번 '액셀러레이트 2026'은 단순히 솔루션 소개를 넘어, 실제 고객 사례를 통해 보안 체계를 강화할 수 있는 실무적인 인사이트를 얻는 기회가 될 것”이라며 “AI와 통합 플랫폼이 기업 보안 운영 효율을 어떻게 높이는지 직접 확인하는 기회가 되길 기대한다”고 밝혔다. 행사에 대한 자세한 내용은 ‘포티넷 액셀러레이트 2026’ 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

한편, 포티넷코리아는 행사를 앞두고 소셜 미디어 캠페인도 진행한다. 삼성역 파르나스 타워와 코엑스몰 내 포티넷 광고를 촬영해 개인 SNS에 업로드하면 추첨을 통해 총 100명에게 신세계 상품권 및 스타벅스 상품권을 증정하는 이벤트로, 참여 기간은 오는 28일까지다. 자세한 참여 방법은 포티넷코리아 공식 링크드인에 게재돼 있다.