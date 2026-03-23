포티넷, ‘RSAC 2026’ 참가...에이전틱AI 기반 통합보안 공개

글로벌 네트워크 보안융합 솔루션 기업 포티넷(CEO 켄 지)은 23일부터 26일까지 미국 샌프란시스코 모스콘 센터(Moscone Center)에서 열리는 세계 최대 사이버 보안 컨퍼런스 ‘RSA 컨퍼런스 2026(이하 RSAC 2026)’에 참가한다고 밝혔다.

포티넷은 이번 행사에서 자사의 핵심 전략인 ‘포티넷 보안 패브릭(Fortinet Security Fabric)’을 필두로, 전체 네트워크 영역의 보호 기능을 하나로 수렴하고 통합하는 보안 청사진을 제시한다.

특히 포티넷은 ‘통합형 사이버 보안’을 실현할 기술로 ‘에이전틱 AI(Agentic AI)’를 내세운다. 24일(현지시간) 러스 샤퍼(Russ Schafer) 포티넷 마케팅 수석 부사장은 발표 세션을 통해 생성형 AI 서비스 이용에 따른 리스크를 실시간으로 제어하고, 네트워크 운영(NOC)과 보안 관제(SOC) 전반에 지능형 자동화를 구현하는 전략을 공유한다. 특히 기존의 단계별 API 연동 방식보다 빠른 속도로 위협 탐지부터 방화벽·스위치 제어까지 실시간 대응을 완료하는 에이전틱 AI 기반의 보안 운영 모델을 소개한다.

글로벌 공조를 통한 위협 대응 세션도 이어진다. 26일에는 칼 윈저(Carl Windsor) 포티넷 CISO가 글로벌 보안 벤더 및 영국 정부 관계자와 함께 ‘네트워크 엣지 장비 대상의 APT 공격 대응’ 세션에 발표자로 참여한다. 이 세션에서 포티넷은 고도화된 위협에 맞서 제품 보안을 개선하기 위한 벤더 간 협력 모델을 소개하고, 전략적인 위협 정보 공유를 통한 글로벌 공조 체계의 중요성을 제기한다.

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같은 날, 사이버 범죄 근절을 위한 민관 협력 중심의 대응 방안도 논의한다. 데릭 맨키(Derek Manky) 포티넷 최고 보안 전략가 및 글로벌 위협 인텔리전스 부사장은 세계경제포럼(WEF) 관계자가 좌장을 맡는 사이버 범죄 대응 세션에 패널로 참여한다. 이 세션에는 마이크로소프트(MS), 인터폴(INTERPOL) 등 주요 기관 전문가들이 함께하며, 국경을 초월한 대응을 위한 제도적 프레임워크와 지역별 커뮤니티 활용 전략을 소개할 예정이다.

현장 부스에서는 방문객들을 위한 체험 전시를 마련했다. ‘보안 패브릭 씨어터’에서 진행하는 40개 이상 전문가 강연과 함께 ▲AI 기반 보안 운영 ▲통합 SASE ▲보안 중심 AI 데이터 센터 ▲클라우드 네이티브 보호 ▲OT(운영기술) 보안 등 6대 핵심 분야의 인터랙티브 데모를 진행한다. 아울러 전문가 상담 센터인 ‘엑스퍼트 바(Experts Bar)’를 운영해 개별 기업에 최적화된 맞춤형 보안 전략 수립을 지원한다.