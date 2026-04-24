EQT, 더존비즈온 지분 94% 확보…상장폐지 '9부 능선' 넘었다

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 EQT 파트너스가 더존비즈온의 자진 상장폐지를 위한 2차 공개매수를 성공리에 마감하며 압도적인 지분을 손에 넣었다.
24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 EQT 측 특수목적법인(SPC)인 '도로니쿰'은 지난달 27일부터 개시한 2차 공개매수에서 더존비즈온 보통주 121만 3466주를 추가로 사들였다고 보고했다.
도로니쿰은 김용우 더존비즈온 회장과 신한금융지주 등으로부터 넘겨받은 구주, 1차 공개매수 확보분, 그리고 이번 2차 매수분까지 합쳐 총 2628만 8572주의 보통주와 108만 3173주의 우선주를 확보하게 됐다.
의결권이 없는 자사주를 제외하고 즉시 보통주로 바꿀 수 있는 우선주를 포함해 계산하면 실질 지분율은 94.0%에 달한다.
EQT 측은 추후 이사회 결의로 자사주까지 소각할 경우 상장폐지를 위한 요건인 95%를 달성할 수
투자은행(IB) 업계에서는 이번 더존비즈온 공개매수가 이례적인 대성공을 거둔 것으로 평가하고 있다. 통상 PEF가 상장폐지를 목적으로 1차 공개매수를 진행할 때 확보하는 지분율이 80%대 중반에 머무는 것과 달리 EQT는 1차에서 90%, 2차에서 94%라는 굳건한 지배력을 단숨에 확보했기 때문이다. EQT는 조만간 주식의 포괄적 교환 등 남은 법적 절차를 밟아 증시 이탈을 최종 마무리 지을 계획이다.
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더존비즈온 역시 법무부의 '이사의 행위규범 가이드라인'에 발맞춰 소액주주 권익 보호에 만전을 기하고 있다. 사측은 지난 15일 전원 사외이사로 구성된 특별위원회를 열어 상장폐지의 타당성 및 매수가액의 적정성 등을 엄밀히 따진 뒤 2차 공개매수에 대한 찬성 입장을 밝힌 바 있다.
업계 관계자는 "특별위원회가 이미 상장폐지의 정당성과 소액주주 보호 장치에 대한 검증을 철저히 마친 상태"라며 "향후 진행될 포괄적 주식 교환 단계에서도 특별위원회의 심의를 거쳐야 하지만 큰 암초 없이 순항할 것으로 예상된다"고 전망했다.