[단독] "AI 핵심 인재 떠난다"…EQT가 품은 더존비즈온, 송호철 공백 '비상'

더존비즈온이 인공지능(AI) 중심 기업으로의 전환을 본격화하는 가운데 플랫폼·AI 전략을 이끌어온 송호철 대표의 퇴임이 임박하면서 내부 긴장감이 높아지고 있다. 단순한 경영진 교체를 넘어 회사의 핵심 성장 축 재편으로 이어질 수 있다는 관측이 나온다.

20일 업계에 따르면 송 대표는 이달 말께 더존비즈온을 떠나 당분간 휴식을 취할 것으로 알려졌다.

송 대표는 올 초까지 더존비즈온 내부에서 플랫폼 사업을 총괄해온 핵심 인물로, 전사적자원관리(ERP) 중심 사업 구조를 클라우드 기반 플랫폼으로 전환하는 과정에서 핵심 역할을 맡아왔다. 또 '위하고(WEHAGO)' 등 주요 플랫폼 전략을 설계하고 이를 실제 사업으로 연결하는 실행까지 주도해왔다.

업계 관계자는 "기존 ERP 사업에서 안정적인 수익을 창출하고 있던 더존비즈온에서 플랫폼·AI 사업을 새로운 성장 축으로 키우는 역할을 동시에 수행해왔던 인물"이라며 "송 대표의 이탈은 단순한 '플랫폼 설계자'의 퇴장이 아니라 플랫폼 전략을 실제 매출로 연결해온 핵심 축이 사라진다는 의미"라고 설명했다.

이에 대해 더존비즈온 관계자는 "조직 내부 인사 사안으로 경영상 판단이 필요한 부분"이라며 "현재로서는 (송 대표의 거취에 대해) 별도로 밝힐 수 있는 내용이 없다"고 말했다.

송호철 더존비즈온 대표 (사진=지디넷코리아 DB)

이 같은 변화는 더존비즈온이 플랫폼 사업 확대가 본격화되는 시점에서 나타났다는 점에서 주목된다. 더존비즈온은 현재 이강수·지용구 공동대표 체제를 통해 ERP 플랫폼과 AI 신사업을 분리 운영하고 있다. EQT 인수 이후 이사회 역시 글로벌 전문가 중심으로 재편되며 지배구조 변화가 진행 중으로, 앞으로 AI 기반 통합 플랫폼을 앞세워 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다는 계획을 갖고 있다.

이 과정에서 송 대표는 올해 2월 말부터 더존비즈온의 의료 IT 및 디지털 헬스케어 사업을 전담하는 메디컬인텔리전스 부문의 수장으로만 활동하게 됐다. 사실상 더존비즈온의 핵심 사업을 이끌던 인물이 아직 수익 모델이 검증 단계에 있는 특정 도메인 부문으로 이동하면서 내부에서도 이례적인 인사라는 평가가 나왔다.

업계에선 플랫폼 전략을 설계하는 데 그치지 않고 이를 실제 사업으로 연결해온 인물의 공백이 발생하면서, 향후 사업 추진 과정에서 실행 체계와 운영 방식에 큰 변화가 있을 것으로 관측했다. 또 기존 전략 방향은 유지되더라도 사업 확대 속도나 적용 대상, 투자 우선순위 등에서 변화가 나타날 가능성도 제기됐다.





이 같은 우려는 더존비즈온의 사업 구조와도 맞닿아 있다. 더존비즈온은 그동안 ERP 기반 고객을 중심으로 플랫폼과 AI 사업을 확장해왔다. '위하고' 역시 기존 고객군을 기반으로 기능을 확장하는 구조로 설계된 것으로 알려져 있다.





업계 관계자는 "더존비즈온의 플랫폼 전략은 기존 ERP 고객을 기반으로 서비스를 확장하는 구조인 만큼, 이를 실제 매출로 연결하는 실행력이 핵심"이라며 "플랫폼 사업을 설계하고 운영해온 인력의 역할이 줄어들 경우 사업 추진 속도에 영향을 줄 수 있다"고 밝혔다.

그러면서 "기업용 AI와 클라우드 플랫폼은 구축 이후에도 지속적인 고도화와 고객 맞춤형 적용이 요구되는 사업"이라며 "시스템 구조 전반을 이해하는 인력 의존도가 높은 만큼 핵심 인력 공백은 더존비즈온에 큰 타격을 줄 것"이라고 덧붙였다.

여기에 최대주주로 올라선 EQT의 지배구조 재편 움직임도 변수로 작용하고 있다. EQT는 공개매수를 통해 지분을 확대하고 상장폐지를 추진하는 등 더존비즈온을 완전자회사로 편입하는 절차를 진행 중이다. 이 과정에서 사업 구조 점검과 투자 방향 재설정이 병행될 가능성이 거론된다.

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일각에선 경영 체제 변화와 조직 개편이 동시에 진행되는 상황에서 핵심 인력 공백까지 겹칠 경우 플랫폼 사업의 실행력에 영향을 줄 수 있다고 우려했다. 특히 AI·플랫폼 조직을 중심으로 최근 일부 인력 유출이 이어지고 있는 것으로 전해지면서 대내외적으로 위기감도 감돌고 있다.

업계 관계자는 "더존비즈온은 국내 중소·중견기업 데이터를 대규모로 보유하고 있는 사업자"라며 "플랫폼 전략 변화나 인력 재편이 이어질 경우 단순한 기업 이슈를 넘어 관련 시장 구조에도 영향을 줄 수 있다"고 말했다.