더존비즈온 공개매수 마감 임박…"20일까지 사야 청약 가능"

글로벌 사모펀드 운용사 EQT가 추진 중인 더존비즈온 2차 공개매수가 마감일을 앞두고 투자자 참여를 촉구하고 있다. 자진 상장폐지를 위한 마지막 단계인 만큼, 청약 일정과 절차에 대한 투자자 주의도 요구된다.

16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 더존비즈온 공개매수 청약이 오는 22일 오후 3시 30분 종료된다.

이번 공개매수는 EQT가 더존비즈온 자진 상장폐지를 목적으로 진행하는 절차다. 앞서 1차 공개매수를 통해 약 90%의 지분을 확보한 데 이어 지난달 27일부터 2차 공개매수를 진행 중이다.

더존을지타워 전경 (사진=더존비즈온)

공개매수는 주식을 매입하는 절차가 아닌 기존 주주가 보유 주식을 매도하는 방식이다. 투자자가 참여하려면 반드시 사전에 주식을 보유하고 있어야 한다.

국내 주식 시장의 결제 구조상 주식 소유권은 매수 후 즉시 확정되지 않고 2영업일(T+2일) 뒤 확정되기에, 이번 공개매수에 참여하려는 투자자는 늦어도 오는 20일까지 주식을 매수해야 한다.

또 청약 마감 시점까지 공개매수 사무취급자인 NH투자증권 계좌에 주식이 입고돼 있어야 한다. 21일이나 22일에 매수한 주식은 청약 대상에 포함되기 어려운 만큼 일정 관리가 중요하다.

청약 방식은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 온라인의 경우 NH투자증권 HTS와 MTS를 통해 참여할 수 있으며 오프라인은 본점이나 지점을 방문해 신청하면 된다. 오프라인 청약 시에는 신분증 등 실명확인 서류가 필요하다.

업계에선 이번 공개매수가 사실상 상장폐지 여부를 가르는 마지막 관문으로 보고 있다. 더존비즈온 이사회도 별도 특별위원회를 구성해 공개매수 조건과 절차의 적정성을 검토한 뒤 찬성 의견을 밝히면서, 절차적 정당성과 소액주주 보호 측면에서도 일정 수준의 신뢰를 확보했다는 평가가 나온다.

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NH투자증권 관계자는 "온라인 청약은 NH투자증권 온라인 매체 접속이 가능한 국내 거주자의 계좌만 가능하다"며 "증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 별도의 절차가 필요해 본점 또는 지점에 사전 확인을 권유한다"고 말했다.

이어 "오프라인 응모의 경우 오후 3시 30분까지 청약이 가능하나, 청약 희망자가 집중될 수 있는 점을 고려해 여유를 두고 오후 2시 이전에 방문해 달라고 권유 중"이라고 덧붙였다.