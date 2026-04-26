우체국쇼핑, 전복·한우 등 선물 세트 최대 반값 할인

우정사업본부는 오는 27일부터 다음달 25일까지 우체국쇼핑에서 ‘2026 가정의 달 선물전’을 연다고 밝혔다.

행사에선 프리미엄 전복 2kg을 최대 52% 할인한 7만원에 선보이며, 사과 배 선물 세트는 44% 할인해 4만 원에 판매한다. 또한 등심, 채끝 등 1++등급 한우는 30% 할인된 14만 1000원에 판매한다.

매주 월, 목요일엔 선착순 쿠폰을 제공하고, 모바일 출석 체크 참여 소비자 대상으로 추가 쿠폰을 지급한다. 주차별로 엄선한 우수 특산물엔 전용 12% 할인 쿠폰을 적용할 예정이다.

사진=우정사업본부

아울러 ‘선물을 부탁해’ 기획전에선 부모님, 자녀, 답례, 셀프 선물 등 상황별 맞춤형 상품을 준비했다. 고품질 특산물을 선보이는 ‘특산물 특가위크’와 ‘오월의 할인’, ‘인기 상품 추천’, ‘요일특가’도 운영한다.

포토 상품평 이벤트 ‘내돈내산 리뷰왕’, 감사 메시지를 작성하는 이벤트 ‘마음 전하면, 선물은 보너스’와 가족에게 줄 선물을 함께 고르는 SNS 이벤트를 진행한다.

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우체국쇼핑 온라인상품권 5만원권과 10만원권은 3%, 35만원권은 5% 할인한다.

박인환 우정사업본부장은 “마음을 전할 일이 많은 5월을 위해 행사를 마련했다”며 “우체국쇼핑과 뜻깊은 가정의 달을 보내시길 바란다”고 말했다.