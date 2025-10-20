우체국쇼핑, 소상공인 재도약 위해 총 16억원 지원

과학기술정보통신부 우정사업본부는 이달 21일부터 내달 20일까지 한 달간 ‘우체국쇼핑 재도약 대규모 할인행사’를 개최한다.

이번 행사는 국가정보자원관리원 화재로 인한 우체국쇼핑 운영 중단으로 피해를 입은 중소상공인들을 지원하기 위해 마련됐다.

행사 기간 동안 우정사업본부는 입점 업체의 상품판매수수료 약 6%(8억원 규모)를 전액 면제한다. 또 할인쿠폰 비용 8억원을 추가로 투입해 총 16억원 규모로 지원한다. 이를 통해 전 국민이 함께 참여해 소상공인의 회복과 재도약을 응원하는 상생의 장을 구축할 방침이다.

사진=우체국쇼핑 공식 페이스북 갈무리

아울러 같은 기간 최대 50% 할인을 제공한다. 특히 ‘선착순 장바구니 쿠폰(30%)’과 ‘전상품 8종 할인쿠폰’을 중복사용 할 수 있다. 5천원 이상 구매 시 추가 할인이 적용되는 장바구니 쿠폰(최대 5천원)도 제공한다.

우정사업본부는 피해신고센터에 접수된 390여 개의 입점 업체를 대상으로 ‘희망나눔 특별전’을 별도 운영해 피해 업체의 제품을 집중 홍보할 계획이다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “이번 행사는 우체국쇼핑몰 서비스 중단으로 어려움을 겪은 소상공인에 실질적 회복 기회를 제공하기 위해 마련됐다”며 “국민 여러분의 따뜻한 관심과 참여가 상생경제의 불씨를 다시 밝히는 계기가 되길 바란다”고 말했다.