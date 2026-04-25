[현장] 카피캣은 잊어라…샤오미 전기차 보러 인파 대란

[베이징(중국)=류은주 기자] 애플 짝퉁 폰으로 조롱받던 샤오미의 위상이 달라졌다. 스마트폰 시장을 넘어 전기차 시장에서도 빠르게 존재감을 키우며 남다른 인기를 구가하고 있다.

24일 중국 베이징에서 열린 베이징 모터쇼(오토차이나 2026)에서 샤오미 부스는 몰려든 인파로 붐볐다.

샤오미는 전기차 시장 후발주자지만 빠르게 판매량을 늘리고 있다. 가장 강력한 무기로는 모든 기기를 하나로 연결하는 하이퍼 운영체제(OS)가 꼽힌다. 스마트폰과 가전, 자동차를 하나의 생태계로 묶어 차 안에서 집 안의 에어컨을 켜거나 로봇청소기를 작동할 수 있도록 한 것이 특징이다. 샤오미 가전과 스마트폰을 쓰는 소비자들이 자연스럽게 샤오미 자동차로 유입될 수 있다는 분석이 나온다.

베이징모터쇼 샤오미 전시 부스에 인파가 몰린 모습 (사진=지디넷코리아)

생태계 경쟁력을 앞세운 샤오미는 중국 전기차 시장의 경쟁 심화에도 불구하고 지난해 연간 판매량 41만대를 기록했다. 당초 목표였던 30만~35만대를 웃도는 수치다. 다수 전기차 업체들이 적자를 벗어나지 못하는 상황에서 지난해 3분기 흑자 전환에 성공한 점도 주목된다. 샤오미는 올해 판매 목표도 55만대로 공격적으로 제시했다.

이 같은 샤오미의 인기는 모터쇼 현장에서도 확인됐다. 개막일 오전부터 샤오미 부스에는 공식 행사가 시작되기 전부터 관람객들이 몰리면서 이동이 쉽지 않을 정도였다.

관련기사

이날 샤오미는 비전 그란 투리스모, 일명 비전 GT 콘셉트카 실물을 공개했다. 레이쥔 샤오미 회장이 직접 차량을 소개해 현장의 주목을 받았다. 이 밖에도 강렬한 색상의 SU7 울트라 등 주요 인기 모델을 전시했다.

다만 빠른 성장세만큼 안전성 논란도 이어지고 있다. SU7 화재를 비롯한 잇단 사고와 과장 광고 논란 등으로 구설에 오른 바 있다. 샤오미는 이를 의식한 듯 차체를 분해한 형태의 전시물을 함께 선보이며, 외관뿐 아니라 차체 구조와 내구성에 대한 자신감을 드러내려는 모습을 보였다.

샤오미 비전 GT를 소개하는 레이쥔 회장 (사진=한국자동차기자협회)

샤오미 SU7 울트라가 전시된 모습 (사진=지디넷코리아)