[현장] 파격적인 디자인 황금빛 '아이오닉V' 등장에 청중 환호

[베이징(중국)=류은주 기자] "우리는 쉽지 않은 길을 선택했습니다. 안정적인 답을 반복하기보다 미지의 영역을 탐색하하고 과감하게 창조하는 길을 택했습니다. 틀을 깨고 개성을 추구하는 중국 소비자들에게 더 많은 선택지를 제공하고자 한다."

원자리 베이징현대 치프 디자이너는 24일 중국 베이징 중국국제전람중심 순의관에서 열린 ‘2026 베이징 국제 모터쇼(오토차이나 2026)’ 보도간담회에서 이같이 말하며 디자인 철학을 강조했다. 현대차는 이날 중국 전략형 모델 '아이오닉V'를 최초 공개했다. 아이오닉V는 아이오닉 세계관의 첫번째 모델로 금성(Venus)를 의미한다.

아이오닉V (영상=지디넷코리아)

그는 "아이오닉V는 단번에 시선을 사로잡는 존재감을 지니고 있다"며 "오리진 콘셉트에서 영감을 받은 크리스털 요소를 적용해 실내는 마치 성운에 둘러싸인 듯한 미래형 공간 경험을 구현했다"고 설명했다.

이어 "첫인상부터 남다른 경험을 제공하기 위한 디자인"이라며 "아이오닉V는 혁신적인 디자인을 통해 기존의 틀을 깨고 새로운 흐름을 이끄는 작품"이라고 부연했다.

리펑강 베이징현대 총경리는 연사로 등장할 때 현대차의 차세대 소형 모빌리티 플랫폼 모베드를 타고 등장해 눈길을 끌었다. 그는 "멋지지 않나요"라며 운을 뗀 그는 "아이오닉V를 올해 양산하고 출시할 예정이며, 기술 과시가 아닌 실용성 추구가 현대자동차그룹의 핵심 철학"이라고 강조했다.

모베드를 타고 등장하는 리펑강 베이징현대 총경리 (영상=지디넷코리아)

리펑강 총경리는 "아이오닉은 단순히 기술적 우위를 과시하는 것을 목표로 하지 않고 실용적이고 신뢰할 수 있는 고품질 신에너지차"라며 "'기본 성능은 선도하고, 지능화는 주류 수준으로, 디자인은 선도적이고 세련되게'가 아이오닉의 개발 철학"이라고 강조했다.

총경리는 발표가 끝난 후 아이오닉V의 오리진인 크리스탈 모양의 무드램프를 청중들에게 나눠주고 흔들게 하는 깜짝 이벤트도 준비했다. 어두워진 조명에 노란 불빛이 퍼지며 청중들도 환호로 호응했다.

관련기사

아이오닉V 디자인을 상징하는 크리스탈 모양 무드램프를 청중들이 흔드는 모습 (영상=지디넷코리아)

이날 아이오닉V를 보기 위해 인파로 현대차 부스는 북적였다. 아이오닉V가 무대에 첫 등장할 때는 여기저기서 환호가 터져나오기도 했다. 발표회가 끝난 후에도 아이오닉V를 촬영하기 위한 취재진들이 몰리며 차 내부를 보는 것이 쉽지 않았다.

한편 베이징현대는 아이오닉 브랜드를 도입하고 보다 다양한 라인업 확장을 통해 2030년까지 연간 50만대 판매를 달성해 중국 시장에서 현대차의 위상을 회복한다는 계획이다. 이를 위해 베이징 현대는 플랫폼 개발부터 제품 기획, 브랜드 운영, 공급망 협력 등 전 과정에서 현지화를 단행했다. 아이오닉V의 배터리는 CATL, 자율주행 기술은 모멘타 등과 협력했다.