로마인 미라에서 '일리아스' 나왔다…어떻게 이런 일이

고대 로마인의 미라 뱃속에서 인류 최고 문학작품인 호메로스의 '일리아스' 사본이 발견돼 화제가 되고 있다.

고고학자들이 고대 로마 시대 미라의 뱃속에서 고대 그리스 시인 호메로스의 서사시 '일리아스' 사본을 발견했다고 과학 매체 라이브사이언스가 24일(현지시간) 보도했다.

이번에 발견된 미라는 로마가 이집트를 지배하던 시기에 제작된 것이다. 고대 옥시린쿠스로 알려진 이집트 알바나사 마을 공동묘지에서 발굴됐다. 해당 유적지는 19세기 후반부터 20세기 초까지 약 50만 점에 달하는 파피루스 조각이 발견된 곳으로 유명하다.

고고학자들이 미라의 복부에서 일리아스의 그리스어 구절이 적힌 파피루스를 발견했다. (이미지= Ignasi-Xavier Adiego 바르셀로나 대학 교수)

트로이 전쟁을 다루는 서사시 '일리아스'는 현존 가장 오래된 문학 작품 중 하나로 꼽힌다. 미라에서 '일리아스' 사본이 발견된 것은 이번이 처음이다.

스페인 바르셀로나 대학교 연구진에 따르면, 이번에 발견된 문서에는 트로이 원정을 위해 동원된 함선 목록이 기록돼 있다. 문서는 그리스어로 작성된 파피루스로, 미라 제작 과정에서 복부에 삽입된 것으로 추정된다.

일리아스 미라가 묻혀 있던 묘지의 모습 (이미지=이집트 관광유적부 제공)

옥시린쿠스 발굴단 공동 책임자인 에스더 폰스 멜라도는 “이 파피루스는 사후 세계에서 죽은 자를 보호하기 위한 목적으로 복부에 넣어진 것으로 보인다”고 설명했다.

또 다른 공동 책임자인 마이테 마스코트는 로마 지배기 이집트에서는 파피루스를 미라의 가슴이나 복부에 넣는 관습이 있었지만, 이러한 행위의 정확한 의미는 아직 명확히 밝혀지지 않았다고 덧붙였다.

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이집트의 한 묘지에서 금박을 입힌 미라 두 구가 발견된 모습 (이미지=이집트 관광유적부 제공)

현재까지 연구진은 해당 미라가 남성일 가능성이 높다고 보고 있으나, 추가 분석이 진행 중이다.

이번 미라는 2025년 11월부터 12월 사이 진행된 발굴 과정에서 발견됐다. 앞서 같은 공동묘지에서는 금으로 만든 혀를 가진 미라 12구 이상이 출토된 바 있다. 고대 이집트인들은 금으로 된 혀가 사후 세계에서 신과의 소통을 돕는다고 믿었던 것으로 알려졌다.