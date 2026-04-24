SKB, 도림천서 플로깅 봉사...김성수 대표 직접 나서

SK브로드밴드는 지속가능한 미래를 위한 ESG 경영 실천의 일환으로 서울 동작구 도림천 일대에서 임직원 자원 봉사 활동을 진행했다고 24일 밝혔다.

도심 속 주요 생태 축인 하천의 건강성을 회복하고, 지역 사회와의 상생을 통해 환경 보호에 앞장서겠다는 취지로 마련된 활동이다.

김성수 SK브로드밴드 사장은 임직원 40여 명과 신대방역부터 구로디지털단지역까지 이어지는 도림천 구간에서 제방과 하천변 중심으로 환경 정화 활동을 펼쳤다.

이날 임직원들은 산책로 주변의 쓰레기를 수거하는 ‘플로깅(plogging)’과 가시박, 환삼덩굴 등 외래 유해 식물을 제거하는 작업을 병행했다.

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특히 봄철 생명력이 강해지는 유해 식물들을 조기 제거함으로써 도림천의 식생 환경을 보호하고 생물 다양성을 확보하는 데 힘을 보탰다.

김성수 SK브로드밴드 사장은 “도림천은 시민들이 즐겨 찾는 소중한 휴식처인 만큼, 이번 활동이 쾌적한 수변 환경 조성과 생태계 보존에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 사회와 상생하며 환경적 책임을 다하는 봉사 활동을 지속적으로 전개하겠다”고 말했다.