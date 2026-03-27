SKT, 5월에 SK브로드밴드 완전자회사 편입

SK텔레콤이 SK브로드밴드를 오는 5월에 완전자회사로 편입한다.

SK텔레콤은 26일 장 마감 후 SK브로드밴드 주식을 주당 1만 5032원에 사들이는 주식교환 및 이전을 결정했다고 공시했다.

지난해 SK텔레콤은 SK브로드밴드 지분율을 99.14%까지 확보했다. 잔여 주식교환이 완료되면 SK브로드밴드 지분 100%를 SK텔레콤이 갖게 된다.

SK브로드밴드 주주명부는 내달 10일 확정된다. 이후 4월24일까지 반대의사 통지 접수를 마친 뒤 5월29일 주식교환을 이룬다는 방침이다.

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SK텔레콤은 이에 대해 “경영 효율성 및 유연성을 높이고 SK텔레콤과의 사업 시너지를 창출해 기업가치를 제고하고자 한다”고 설명했다.

이어, “주식교환을 통해 완전자회사가 되는 SK브로드밴드는 기존 사업에서의 경영 효율성 증대와 더불어 양사간의 유기적 협력을 통한 미래 성장 동력 확보를 위해 다양한 구조재편 방안을 검토할 예정”이라고 밝혔다.