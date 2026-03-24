옴디아 "SKT, AI 수익화 고민 해법 찾았다"

글로벌 시장조사기관 ‘옴디아(Omdia)’가 보고서에서 SK텔레콤의 GPU 운용 효율화, 수익화 기반 소버린 AI 인프라 구축 전략을 높이 평가했다.

24일 SK텔레콤 뉴스룸에 따르면 옴디아는 ‘해인(Haein) 클러스터’와 ‘페타서스 AI 클라우드’로 AI 인프라의 고질적인 난제를 자체 해결한 점에 주목했다.

‘해인’은 엔비디아차세대 AI 가속 칩 ‘블랙웰’이 탑재된 고성능 GPU 인프라다. 이를 기반으로 SK텔레콤은 대규모 AI 모델 학습, 추론에 최적화된 연산 환경을 안정적으로 제공한다. 해인엔 자체 가상화 솔루션 ‘페타서스 AI 클라우드’를 적용해 GPU 클러스터 가동률을 극대화했다.

옴디아 보고서에 소개된 페타서스 AI 클라우드 (사진=SK텔레콤)

SK텔레콤이 하나의 시스템이나 소프트웨어를 여러 사용자가 이용하는 멀티테넌시 환경의 보안 문제를 독자적인 가상화 기술로 극복했다는 점도 조명했다. 이는 보안과 효율성을 동시에 잡은 구조로, AI 인프라 경쟁력을 갖췄다는 평가다.

수익화 전략도 주목했다. 옴디아는 SK텔레콤이 AI 기술 경쟁력과 투자를 통해 실질적인 수익화 구조를 마련했다는 점을 높이 샀다.

SK텔레콤 자체 거대언어모델(LLM) ‘A.X K1’과 MWC26에서 공개된 ‘소버린 AI 서비스 패키지’가 인프라(AI DC)-모델(A.X)-서비스를 통합 제공하는 엔드 투 엔드 구조를 완성했다고 분석했다. 이를 통해 기술 경쟁력이 어떻게 비즈니스 수익 구조를 마련할 수 있는지 구체적으로 제시했다고 설명했다.

AI DC 사업 재무적 성과가 이 같은 수익화 모델의 가능성을 보여준다고 설명했다. 지난해 가산, 양주 등 주요 거점 데이터센터 가동률 상승에 힘입어 연간 매출이 전년 대비 약 35% 성장한 3억 5400만 달러(약 5293억원)에 이르는 점에 주목했다.

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SK텔레콤이 2030년까지 AI DC 매출 7억 달러(약 1조원) 달성이라는 확고한 로드맵을 보유하고 있으며, 이는 전체 매출의 약 5%를 차지하는 핵심 수익원이 될 것으로 전망했다.

SK텔레콤은 "독보적인 AI 기술력과 비즈니스 모델을 바탕으로 글로벌 AI 생태계를 선도하고, AI G3 도약이라는 국가 비전에도 기여할 방침"이라고 밝혔다.