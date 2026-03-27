박지성·퍼디난드 뛴다...SKB, OGFC 레전드 매치 티켓 응모

SK브로드밴드는 Btv+ 가입자 대상으로 4월19일 수원월드컵경기장에서 열리는 ‘OGFC 레전드 매치’ 직관 티켓 응모 이벤트를 27일 오후 3시부터 4월 8일까지 진행한다고 밝혔다.

OGFC는 2000년대 유럽 축구 리그 최정상을 함께 누빈 레전드 선수들이 직접 결성한 독립 팀으로, 현역 시절의 승부 근성을 다시 그라운드에서 증명하겠다는 취지로 출범했다.

경기에는 박지성, 리오 퍼디난드, 라이언 긱스, 디미타르 베르바토프 등이 출전할 예정이다.

상대팀에는 염기훈, 서정원, 송종국, 산토스 등이 포진한 수원삼성 블루윙즈 레전드 팀이다.

주관사인 슛포러브가 2024년과 2025년 연달아 개최한 글로벌 레전드 이벤트 '아이콘매치'는 선예매 10분, 일반 예매 20분 만에 6만여 석 전석이 매진됐다.

SK브로드밴드는 OGFC 한국 경기가 이에 못지않은 관심이 예상되는 만큼, 공식 선예매(4월1일)에 앞서 Btv+ 가입자들이 이번 이벤트를 통해 티켓을 응모할 수 있도록 했다.

이벤트는 Btv+ 신규 가입자와 기존 가입자 모두 참여할 수 있다.

추첨을 통해 스카이박스 VIP 초대권(7명, 1인 2매, 케이터링 포함), 일반 관중석 관람 티켓(50명, 1인 2매, 3등급 B석), 배달의민족 1만원권(100명)을 각각 제공한다.

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당첨자는 4월10일 발표된다.

박참솔 SK브로드밴드 플랫폼 담당은 “이번 이벤트를 통해 Btv+ 구독 가입자 누구나 글로벌 레전드들의 경기를 현장에서 직접 관람할 수 있는 기회를 가질 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 고객이 실질적으로 체감할 수 있는 혜택을 꾸준히 선보이겠다”고 말했다.