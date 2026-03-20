SKB, 셋톱박스 '3분 셀프 설치' 서비스 선봬

SK브로드밴드는 가입자가 직접 B tv 셋톱박스를 교체할 수 있는 ‘3분 셀프 설치’ 서비스를 선보인다고 20일 밝혔다.

3분 셀프 설치 서비스를 이용하면 가입자는 사전에 최신 펌웨어로 업데이트를 완료한 셋톱박스를 택배로 배송받아 전원과 케이블만 연결하고 생년월일만 입력하는 간단한 인증을 거쳐 Btv를 이용할 수 있다.

기존엔 셋톱박스 설치를 위해 서비스 매니저가 집에 방문해야 하고 HDMI, LAN 등 복잡한 케이블 교체, 펌웨어 업데이트 진행 등으로 인해 시간도 오래 걸렸다. 1인 가구나, 맞벌이 가입자가 셋톱박스 교체 일정을 잡기 어려운 점을 해소한 것이다.

SK브로드밴드 3분 셀프 설치 안내 화면 (사진=SK브로드밴드)

설치 과정의 편의성도 강화했다. SK브로드밴드는 설치 가이드북을 동봉하고, QR코드를 통해 동영상 가이드를 제공한다. 가이드북엔 셋톱박스와 TV 연결 방법, 케이블 교체 요령, 인증 절차 등이 그림과 함께 설명됐다.

SK브로드밴드에 따르면, 셀프 설치에 대한 가입자 반응이 긍정적이다. SK브로드밴드가 운영하는 고객자문단을 대상으로 시범 테스트를 진행한 결과, ‘향후 서비스 이용 의향’이 92%에 달하는 등 높은 만족도를 기록했다.

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SK브로드밴드는 ‘3분 셀프 설치’ 적용 대상을 점차 확대해 현재 약 1만 건 수준의 셀프 설치 건수를 올해 안으로 총 7만 건까지 늘린다는 목표를 세웠다.

SK브로드밴드 관계자는 “3분 셀프 설치는 가입자 설치 편의성을 획기적으로 높인 서비스”라며 “앞으로도 가입자 관점에서 서비스 이용의 모든 과정을 세심하게 살펴 개선해 나가겠다”고 말했다.