KGMA, 보도상 시상식 성료…게임법·AI·게임이용장애 등 심층 보도

한국게임미디어협회(회장 이택수)는 전날 서울 강남구 소재 OPGG 미디어홀에서 한국게임기자클럽 소속 기자를 대상으로 한 '올해의 보도상' 및 '이달의 보도상' 시상식을 성황리에 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 게임 산업 전반에 걸친 깊이 있는 통찰력으로 우수 기사를 쏟아낸 기자들의 노고를 치하하고 건전한 저널리즘 발전을 독려하기 위해 마련됐다.

영예의 '2025년 올해의 보도상'은 글로벌 경쟁 구도 속 국내 정책의 역주행 현상을 날카롭게 짚어낸 데일리게임 김형근 기자에게 돌아갔으며, 부상으로 순금 명함이 수여됐다.

KGMA 올해의 보도상은 데일리게임 김형근 기자가 수상했다(대리수상).

각 시기별 우수 기사를 선정하는 '이달의 보도상' 수상자로는 게임포커스 소속 김성렬 기자(2025년 9·10월)와 박종민 기자(2025년 11·12월)를 비롯해 데일리게임 서삼광 기자(2026년 1·2월)가 각각 이름을 올렸고 이들에게는 상장과 상금 50만원씩이 지급됐다.

이달의 보도상을 수상한 세 명의 기자는 각각 게임업계의 인공지능(AI) 시대 대전환 대응과 게임이용장애 질병코드(KCD) 등재 논란, 그리고 '바다이야기' 사태 20주년을 맞은 게임법의 현주소 등 굵직한 현안들을 심도 있게 조명했다.

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협회 측은 이처럼 민감하고 중대한 사회·제도적 이슈를 역사적 맥락과 균형 잡힌 시각으로 다룬 기획 보도들이 산업계 안팎에 유의미한 화두를 던졌다고 평가했다.

이택수 한국게임미디어협회 회장은 축사를 통해 “AI 기술의 급변과 제도적 변화 등 게임 산업이 마주한 중요한 기로마다 전문적인 시각으로 대중과 산업계에 화두를 던진 수상자들에게 축하를 전한다”며“앞으로도 현장의 목소리를 생생하게 전달하며 게임 산업의 건전한 발전을 이끄는 등대 역할을 해달라”고 당부했다.