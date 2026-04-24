MS, 게임 사업부 명칭 '엑스박스'로 환원…독점작 및 게임패스 정책 재검토

아샤 샤르마 마이크로소프트(MS) 신임 엑스박스 CEO가 게임 부문의 공식 명칭을 '마이크로소프트 게이밍'에서 과거의 '엑스박스'로 환원하고, 독점작 정책을 전면 재검토한다고 게임스팟이 23일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 샤르마 CEO와 맷 부티 콘텐츠 책임자는 사내 메모를 통해 "마이크로소프트 게이밍이라는 이름은 조직 구조를 설명할 뿐이다"라며 팀 명칭을 엑스박스로 원상 복구한다고 밝혔다.

경영진은 콘솔의 신규 기능 업데이트가 지연되고 PC 부문의 영향력이 약해 이용자들의 불만이 누적된 상황이라고 진단했다.

사진=엑스박스 공식 홈페이지.

또한 향후 엑스박스의 경쟁력을 높이기 위해 독점작 정책과 일정 기간 이후 게임패스에 입점시키는 윈도윙(Windowing) 전략, 인공지능(AI) 도입 방안 등을 재검토할 것이라고 설명했다. 업계에서는 향후 주요 신작들이 출시 당일 게임패스에 포함되지 않을 가능성도 있다고 분석했다.

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엑스박스의 새로운 지향점으로는 '일일 활성 이용자 수' 확대를 제시했으며, 하드웨어, 콘텐츠, 경험, 서비스 등 4대 핵심 전략을 발표했다. 특히 하드웨어 부문에서는 차세대 하이브리드 콘솔로 알려진 '프로젝트 헬릭스'를 통해 성능 우위를 확보하겠다는 계획을 내비쳤다.

경영진은 엑스박스가 현재 시장에서 선두에 뒤처진 도전자 위치에 있음을 인정하며, 이를 극복하기 위해 강도 높은 자기비판과 혁신이 필요한 시점이라고 강조했다.