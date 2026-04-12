MS 엑스박스, 업적 기능 개편…인사이더 대상 테스트 돌입

마이크로소프트 엑스박스가 일부 엑스박스 인사이더를 대상으로 게임 업적(Achievements) 시스템을 개편하는 신규 기능 테스트를 시작했다고 12일 밝혔다.

이번 업데이트는 이용자 피드백을 바탕으로 게임 성과를 쉽게 기념하고 프로필을 자유롭게 관리할 수 있도록 설계됐다.

업적 알림의 시각적 요소가 전면 개편된다. 일반 및 희귀 업적 달성 시 새로운 아이콘과 애니메이션이 나타나며, 이용자가 지정한 커스텀 색상 테마가 알림에 동일하게 적용되어 개인화 맞춤 설정이 한층 강화됐다.

MS 엑스박스, 업적 기능 대폭 개편.

이달 말에는 프로필 업적 목록에서 특정 게임을 숨기는 기능이 도입된다. 숨김 처리된 게임은 프로필 화면에서만 가려질 뿐, 플레이어의 총 게이머점수 산정과 엑스박스 전반의 활동 기록에는 정상적으로 반영된다.

아울러 획득 가능한 게이머점수를 모두 달성해 100% 완료한 게임은 업적 목록에서 명확하게 강조 표시된다. 이와 함께 도입되는 새로운 필터링 옵션을 통해 완전히 완료한 게임과 숨겨진 게임을 빠르게 분류하고 탐색할 수 있다.

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알렉스 차터스 시니어 프로덕트 매니저는 "이번 업데이트는 업적 시스템의 전반적인 개선을 위한 작지만 의미 있는 단계"라며 "앞으로도 커뮤니티 피드백을 반영해 이용자들이 요청한 다양한 기능을 지속적으로 제공하겠다"고 진단했다.

해당 신규 기능들은 테스트를 거쳐 향후 더 많은 인사이더에게 순차적으로 배포되며, 안정화 이후 모든 Xbox 이용자를 대상으로 폭넓게 정식 적용될 예정이다.