마이크로소프트, 엑스박스 컨트롤러 배터리 누락 사태 인정 및 보상 조치

수개월간 패키지 내 기본 배터리 누락 확인…25달러 상당 충전식 팩 무상 제공

게임입력 :2026/04/09 11:12

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

마이크로소프트가 지난 수개월 동안 엑스박스 컨트롤러 패키지에 기본 배터리를 누락한 채 배송해 온 사실을 인정하고 공식적인 보상 절차에 돌입했다고 게임스팟이 8일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 마이크로소프트는 지난해 12월부터 일부 엑스박스 컨트롤러 제품군에 기본으로 제공되어야 할 듀라셀 AA 배터리가 누락된 채 소비자에게 배송된 사실을 확인했다.

이에 따라 마이크로소프트는 피해를 입은 구매자들에게 보상 차원에서 25달러(약 3만 7825원) 상당의 USB-C 충전식 배터리 팩을 무료로 제공하기 시작했다고 밝혔다. 

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사진=엑스박스 공식 홈페이지.

배터리가 누락된 제품을 수령한 고객이 전용 웹사이트를 방문해 양식을 작성하면 받을 수 있으며, 영수증이 없어도 기기의 일련번호를 통해 인증이 가능한 것으로 파악됐다.

마이크로소프트 측은 "앞으로 출하되는 모든 컨트롤러에는 배터리가 포함될 것"이라고 밝혔다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
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엑스박스 컨트롤러 배터리

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