MS 엑스박스, '마인크래프트 라이브'서 신작 '마크 던전스2' 등 신규 업데이트 공개

마이크로소프트(MS) 엑스박스는 올해 첫 '마인크래프트 라이브' 행사를 통해 마인크래프트 세계관을 아우르는 다수의 신규 프로젝트를 발표했다고 23일 밝혔다.

지난 22일(한국시각) 새벽 진행된 이번 행사에서 가장 주목받은 신작은 액션 RPG '마인크래프트 던전스2'다.

올가을 새로운 지역과 적, 긴장감 넘치는 전투를 담아 첫선을 보인 뒤, 올 연말 엑스박스 시리즈 X/S, 플레이스테이션5, 닌텐도 스위치 및 닌텐도 스위치2, PC 등 다양한 플랫폼으로 정식 출시된다.

MS 엑스박스, '마인크래프트 라이브'서 신작 '마크 던전스2' 및 신규 업데이트 공개.

현재 위시리스트 등록이 가능하며, 출시와 동시에 엑스박스 게임 패스 라인업에 포함된다.

MS 엑스박스 산하 모장 스튜디오는 멀린 엔터테인먼트와 협력해 프랜차이즈 최초의 테마파크인 '마인크래프트 월드'도 선보인다. 게임 내 환경과 플레이 경험을 현실 세계에 구현한 이 공간은 오는 2027년 영국 런던에 위치한 체싱턴 월드 오브 어드벤처에서 최초로 개장할 계획이다.

기존 게임을 위한 두 건의 대규모 신규 게임 업데이트 소식도 공개됐다. 오는 24일 모든 플랫폼에 적용되는 '타이니 테이크오버' 업데이트는 새롭게 디자인된 베이비 몹과 변종들, 신규 아이템인 황금 민들레 및 제작 가능한 이름표 등을 새롭게 추가한다.

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올해 하반기에는 유황 동굴과 신규 몹인 유황 큐브를 도입하는 '카오스 큐브' 업데이트가 진행된다. 유황 큐브는 다른 몹과 달리 주변 블록을 흡수할 수 있으며, 어떤 블록을 흡수하느냐에 따라 속성이 변화하는 특징을 지녔다.

이와 함께 아르헨티나 부에노스아이레스에서는 새로운 야외 야간 인터랙티브 어드벤처 '마인크래프트 익스피리언스: 문라이트 트레일'이 열린다. 참가자들은 실제 숲속 트레일을 걸으며 마인크래프트의 바이옴을 탐험하고, 자원 채굴과 장비 제작, 몹과의 전투 등을 직접 경험할 수 있다.