스타벅스, ‘우베 바스크 치즈 케이크’ 전국 확대 출시

스타벅스 코리아가 ‘우베 바스크 치즈 케이크’를 전국 매장으로 확대 출시한다. 앞서 일부 매장에서 선보인 뒤 고객 반응이 확인되면서 판매 범위를 넓혔다.

24일 회사에 따르면 해당 제품은 지난 14일부터 약 100개 매장에서 한정 판매된 이후 긍정적인 반응을 얻으며 전 매장 출시가 결정됐다. 경험 중심 소비와 글로벌 디저트 트렌드를 반영한 메뉴라는 설명이다.

우베는 보라색 참마류 식재료로 동남아시아에서 널리 활용되며, 최근 글로벌 식음료 시장에서 수요가 확대되고 있다. 제품은 우베를 활용해 바스크 치즈 케이크 형태로 구현됐다.

회사가 출시한 우베 바스크 치즈 케이크.(사진=스타벅스)

스타벅스는 테스트 판매를 통해 맛과 비주얼 측면에서 소비자 반응을 확인했다고 밝혔다. 향후에도 트렌드 기반 디저트 제품을 지속 확대할 계획이다.