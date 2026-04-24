월드컵 특수 없었다…뉴욕 호텔 예약률 오히려 하락

올해 열리는 월드컵을 앞두고 뉴욕 호텔 예약이 기대에 못 미치고 있다. 대형 이벤트 효과를 기대했던 업계에서는 우려가 커지고 있다.

23일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 뉴욕 호텔의 6월 13일부터 7월 19일까지 객실 예약률은 18%에 그쳤다. 이는 지난해 같은 기간 26%보다 낮은 수준이다. 해당 기간에는 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 월드컵 첫 경기와 결승전이 열린다.

이 같은 현상은 뉴욕에만 국한되지 않는다. 보스턴, 밴쿠버, 토론토 등 다른 개최 도시들도 지난해보다 예약 흐름이 부진한 것으로 나타났다. 반면 댈러스는 예약률이 전년 대비 11%포인트 높아 상대적으로 선전했다.

지난해 7월 용인 미르스타디움에서 열린 대한민국 축구 국가대표팀과 홍콩 축구 국가대표팀의 동아시안컵 경기.(사진=지디넷코리아)

힐튼 월드와이드 홀딩스의 크리스 나세타 최고경영자(CEO)는 월드컵 효과가 기대만큼 강하지 않은 것으로 보인다고 평가했다.

아직 기대를 접기에는 이르다는 시각도 있다. 대회가 가까워질수록 예약이 늘어날 수 있다는 분석이다. 실제로 티켓 수요는 전례 없는 수준이라는 평가가 나오고 있다고 외신은 설명했다.

잔니 인판티노 FIFA 회장은 티켓을 산 사람들은 결국 숙박이 필요할 것이라며 호텔 예약 증가를 자신했다.

다만 현재 흐름은 지난해 기대와는 큰 차이를 보인다. 당시 인판티노 회장은 104경기가 열리는 이번 대회를 한 달 동안 104번의 슈퍼볼이 열리는 것과 같다고 강조한 바 있다.

업계는 경기 전후로는 객실 점유율과 가격이 상승할 것으로 보면서도, 월드컵 효과가 슈퍼볼 수준에는 미치지 못할 것으로 보고 있다.

뉴욕 호텔 업계는 특히 부담이 크다. 코로나19 이후 회복이 완전하지 않은 상황에서 이번 월드컵이 반등 계기가 될 것으로 기대했기 때문이다.

외국인 관광객 감소도 영향을 미쳤다. 해외 방문객은 전체 관광객의 20% 미만이지만 전체 소비의 절반가량을 차지하는 핵심 수요층이다. 그러나 비자 지연과 달러 강세, 항공편 감소 등으로 유입이 기대보다 적은 상황이다.

여기에 높은 비용도 부담 요인이다. 경기장까지 이동하는 왕복 열차 요금은 150달러(약 22만원), 셔틀버스는 80달러(약 11만 8680원) 수준으로 책정됐다. 이에 뉴욕시는 관광객 불만을 줄이기 위해 숨겨진 호텔 요금을 금지하고 모든 비용을 사전에 공개하도록 하는 조치를 도입했다.

정치권에서도 비판이 나왔다. 척 슈머 미 상원의원은 월드컵 개최 방식이 교통·보안 비용을 지방정부에 떠넘긴다고 지적했다.

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그럼에도 업계는 막판 반전을 기대하고 있다. 뉴욕에서는 브라질과 모로코의 경기를 시작으로 프랑스, 독일, 잉글랜드 등 주요 경기와 토너먼트, 결승전이 예정돼 있다.

뉴욕시 호텔협회의 비제이 단다파니 회장은 월드컵 경제 효과를 극대화하려면 최대한 많은 방문객을 유치하는 것이 중요하다고 강조했다.