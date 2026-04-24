포켓몬부터 티니핑까지…이마트, 장난감 최대 80% 할인

이마트가 다음 달 5일까지 ‘어린이날 페스타’를 열고 캐릭터 장난감부터 디지털 완구, 블록 등 어린이날 인기 상품을 최대 80% 할인 판매한다고 24일 밝혔다.

먼저 포켓몬 30주년을 맞아 인기 포켓몬 IP 상품 200여 종을 특가에 선보인다. ‘후아유 포켓몬 피카츄’는 50% 할인하고 포켓몬 아케이드 게임에 활용할 수 있는 ‘포켓몬 태그스타 박스’, ‘포켓몬 태그스타 다이맥스 밴드’는 각각 1만 7900원, 2만 1900원에 판매한다.

포켓몬 피규어, 포켓몬 보드게임, 포켓몬 랜덤 몬스터볼 등도 최대 30% 할인한다. 다음 달 1일부터는 레고 신상품 ‘레고 포켓몬 2종(피카츄와 몬스터볼, 이브이)’를 선보인다.

어린이날 페스타 주요 상품. (제공=이마트)

게임기, 드론, 로봇 등 디지털 장난감 수요를 겨냥한 혜택도 마련했다.

닌텐도 스위치 2 본체와 관련 액세서리 동시 구매 시, 최대 2만원 할인하며 닌텐도 스위치 타이틀은 행사카드 전액 결제 시 최대 20% 할인한다. 에어크래프트 미니프로 드론’, ‘로보사이언 코딩로봇’, 산리오, 미미, 타요 등 캐릭터 노트북도 최대 30% 할인된 가격에 선보인다.

초저가 상품도 준비했다. 마이멜로디, 헬로키티 등 산리오 캐릭터 네모블럭부터 미니 자동차 세트, 공룡 투명블럭 등을 2000·3000원 균일가로 선보인다.

이마트는 29일까지 어린이날 완구 행사 상품을 6만원 이상 행사카드로 전액 결제 시 신세계상품권 1만원을 증정한다.

다음 달 1일부터 5일까지는 타임딜·5일 특가·반값딜 등 행사도 진행한다. 매일 오전 10시부터 오후 1시까지 새로운 상품을 행사카드로 전액 결제 시, 최대 80% 할인 특가에 선보인다.

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5일 특가에서는 팽이 배틀 장난감으로 꾸준한 인기를 끌고 있는 ‘베이블레이드’ 전품목을 50% 할인하고 ‘레고 스타트팩’ 전품목은 40% 할인가에 판매한다. 마이멜로디, 쿠로미 등 산리오 캐릭터 인형과 팬시 상품도 할인가에 만나볼 수 있다. 반값딜에서는 캐치티니핑·레고 등 인기 캐릭터 장난감을 특가에 선보인다.

최연정 이마트 완구 바이어는 “어린이날 수요가 높은 포켓몬, 티니핑, 산리오, 레고 등 인기 캐릭터 장난감을 중심으로 풍성한 할인 혜택을 마련했다”며 “타임딜 이벤트부터 반값쇼핑 특가 등 다양한 프로모션 혜택을 준비한 만큼 이번 행사를 통해 어린이날 선물을 알뜰하게 준비하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.