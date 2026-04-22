롯데마트 토이저러스, 어린이날 완구 최대 40% 할인

롯데마트 토이저러스는 어린이날을 앞두고 전국 42개 점포에서 완구 할인 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.

다음 달 6일까지 진행되는 이번 행사는 ‘레고’, ‘헬로카봇’, ‘캐치! 티니핑’ 등 2000여 종의 인기 브랜드 완구와 ‘젤다의 전설’, ‘별의 커비’, ‘포켓몬’ 등 닌텐도 게임류에 대해 할인 혜택을 제공한다.

‘레고’ 브랜드 완구를 최대 40% 할인한다. ‘레고 단풍나무 분재’는 기존 대비 40% 할인하고 ‘레고 생명의 드래곤’과 ‘레고 위더 전투’는 각각 11만 8900원, 7만 6400원에 판매한다. ‘레고 고속 기차’와 ‘레고 경찰서’는 엘포인트 회원 대상으로 10% 추가 할인 혜택을 제공한다.

서울시 송파구에 위치한 롯데마트 토이저러스 잠실점에서 조한나 MD(오른쪽)와 권대화 담당자가 완구 할인 행사 상품을 홍보하고 있다. (제공=롯데마트·슈퍼)

이 외에도 ‘포켓몬스터 변신 브레이브담청호 특별판’은 기존 대비 40% 할인하고 ‘뽀로로 아이스크림 가게’와 ‘레스큐 타요 포크레인 중장비 타워 디럭스세트’는 각 30%, 20% 할인 판매한다.

‘캐치! 티니핑 프린세스 팩트’는 기존 대비 1만원 할인 혜택을 제공하며 ‘핑크퐁 용감한 슈퍼구조대 출동본부’와 ‘핑크퐁 병원놀이 의사 가방세트’는 각각 20% 할인된 가격에 선보인다.

완구 신상품도 선보인다. 다양한 블록으로 구성된 ‘오늘좋은 통큰블럭’을 29일 신규 출시한다. 포켓몬을 레고로 구현한 ‘레고 이브이’, ‘레고 피카츄와 몬스터볼’은 다음 달 1일 출시한다.

행사 기념 행사도 마련됐다. 23일부터 5월 5일까지 오프라인 토이저러스 매장에서 엘포인트 회원이 완구를 6만원 이상 행사카드로 결제할 경우 1만원 롯데상품권을 선착순 증정한다. 온라인 토이저러스몰에서는 동일 조건으로 구매 시 1만원 즉시 할인 쿠폰을 제공한다.

또 추첨을 통해 ‘닌텐도 스위치2’, ‘레고 골든리트리버 강아지’, ‘포켓몬스터 30주년 첫 파트너 콜렉션’ 등을 증정하는 행사도 진행한다.

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오프라인 팝업스토어도 운영한다. 토이저러스 이천점에서는 ‘레고’ 팝업을 열고 인기 상품 10종을 할인 판매 및 포토존을 구성해 선보인다. 토이저러스 대구율하점에서는 ‘잔망루피 팝업스토어’를 열고 봉제 인형, 키링, 마우스패드 등 100여 종의 굿즈를 선보인다. 토이저러스 롯데프리미엄아울렛 파주점에서는 ‘마이크로 킥보드 팝업스토어’를 운영한다.

이영노 롯데마트 TRU부문장은 “다가오는 어린이날을 맞아 롯데마트 토이저러스에서만 만나볼 수 있는 특별한 할인 행사와 팝업 스토어 이벤트들을 준비했다”고 말했다.