"벌써 곧 어린이날"...SSG닷컴, 유아동 선물 행사 연다

SSG닷컴은 이달 22일까지 3일간 ‘유아동 GIFT 3 DAYS’ 행사를 열고, 어린이날 선물로 좋은 인기 완구와 패션, 육아용품을 한데 모아 선보인다고 20일 밝혔다.

이 기간 신세계몰·신세계백화점몰 유아동 상품에 적용할 수 있는 최대 12% 할인쿠폰을 지급한다. 행사카드 결제 시 최대 8% 청구 할인 혜택을 추가로 받을 수 있다.

22일 오전 11시에는 스위스 프리미엄 킥보드 브랜드 ‘마이크로 킥보드’ 라이브 커머스 방송도 진행한다. 즉시 할인과 방송 중에만 발급되는 전용 쿠폰에 청구 할인까지 모두 적용하면 최대 27% 할인가에 구매할 수 있다. 사은품 증정 혜택과 구매 인증 이벤트도 마련했다.

SSG닷컴 유아동 GIFT 3DAYS 행사 진행

SSG닷컴은 5월 초 연휴 영향으로 예년보다 어린이날 선물 구매 시점이 앞당겨지고 있다는 점을 고려해 행사를 준비했다. 실제로 이달 1일부터 15일까지 쓱닷컴 유아동 완구와 의류 매출은 전년 대비 큰 폭으로 증가했다.

신장세가 가장 두드러진 품목은 야외 활동용 완구다. 유아동 자전거와 킥보드 매출이 전년 대비 약 2배 급증했으며, 붕붕카 등 승용 완구도 55% 늘었다.

실내용 완구 매출도 함께 늘었다. 발육·유아완구 매출이 97% 증가했다. 블록 완구와 봉제 인형 매출은 각각 45%, 28% 신장했다.

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외출 수요가 겹치며 의류 매출도 오름세다. 아동용 바지와 셔츠·블라우스 매출이 각각 63%, 34% 신장했다. 유아용 외투와 상하복·코디세트 매출도 각각 69%, 34% 확대됐다.

SSG닷컴 관계자는 “단 3일간 제공되는 행사 혜택을 활용해 인기 유아동 상품을 합리적으로 구매하길 바란다”고 말했다.