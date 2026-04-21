11번가, 어린이날·어버이날 선물 특가 판매

5월 8일까지 ‘해피 패밀리 위크’ 행사

인터넷입력 :2026/04/21 08:16

안희정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

11번가가 다가오는 ‘가정의 달’을 맞아 국내외 인기 브랜드들과 협업한 선물 특가 프로모션 ‘해피 패밀리 위크’를 오는 5월 8일까지 실시한다고 21일 밝혔다. 

먼저 어린이날을 대표하는 인기 완구 브랜드 ‘레고’와 협업한다. 총 20여개 특가 제품과 방송 한정 경품 혜택이 준비된 ‘레고 특집 라이브 방송’(22일 낮 12시)을 시작으로, 오는 23일 ‘레고 원데이빅딜’ 행사를 통해 레트로 감성의 ‘레고 슈퍼마리오 게임보이’를 비롯, 레고 해리포터, 시티, 듀플로, 디즈니, 스피드챔피언, 클래식, 테크닉, 닌자고 등 시리즈별 인기 제품을 최대 30% 할인가에 판매한다.

11번가

구매 사은품도 있다. 11번가는 오는 26일까지 ‘레고’ 행사 상품을 대상으로 가장 많은 금액을 결제한 고객에게 정가 25만원 상당 ‘레고 테크닉 맥라렌 포뮬러1 레이스카’를 증정한다. 또 구매 시리즈에 따라 10만원 이상 결제한 고객에게는 스타터팩, 미니피겨 키링 등의 사은품을 선착순 제공한다.

부모님을 위한 효도선물로는 ‘가정의 달’ 인기 스테디셀러인 ‘안마가전’을 앞세웠다. 오는 28일 ‘바디프랜드’의 헬스케어로봇 ‘레그넘로봇’을 최대 혜택 적용 시 정가(290만원) 대비 54만원 이상 할인한 235만8000원에 구매할 수 있다. ‘카릭스로보’, ‘뉴팔콘’, ‘파밀레S’, ‘다빈치AI’ 등 ‘바디프랜드’의 인기 라인업과 공식 리퍼 제품들도 최대 61% 할인가에 선보인다.

무료로 당일·익일 도착하는 ‘슈팅배송’ 전문관에서는 2만~3만원대 가성비 ‘건강식품’들을 다채롭게 마련했다. 프리미엄 녹용과 흑삼으로 만든 ‘CJ 한뿌리 흑삼녹용’(100ml, 10개입), ‘고려홍삼정 에브리데이 100 선물세트’(15g, 60포), ‘설혜담 제천 흑염소 진액’(30포, 2박스) 등 합리적인 가격으로 인기가 높은 제품들을 빠르게 배송한다.

가족 구성원들의 다양한 취향을 아우르는 폭넓은 상품 구색도 돋보인다. 11번가는 행사 기간 ▲안티에이징 화장품(설화수 자음 2종 세트, 아이오페 슈퍼바이탈 2종 세트 등) ▲명품 잡화(루이비통 반지갑, 몽블랑 벨트 등) ▲디지털기기(게이밍 컴퓨터, 미니PC 등) ▲취미용품(전자피아노, MTB자전거 등) ▲도서·전집 등 주요 카테고리별 인기 제품들을 특가에 내놓을 예정이다.

이와 함께 11번가는 고객들이 매년 ‘가정의 달’을 앞두고 반복해서 찾는 ‘카네이션 꽃바구니’, ‘카네이션 디퓨저’, ‘드라이플라워 액자’, ‘브로치’, ‘용돈봉투’ 등 감사의 마음을 전할 수 있는 상품군들도 두루 갖춰 선보인다.

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11번가는 프로모션 참여 브랜드별 할인 혜택과 더불어, ‘장난감’ 카테고리 상품 구매 시 적용할 수 있는 ‘4000원 할인 장바구니 쿠폰’(5만원 이상 구매 시)을 오는 30일까지 매일 선착순 발급한다.

11번가 고광일 영업그룹장은 “’가정의 달’을 겨냥해 다양한 국내외 인기 브랜드들과 협업, 아이부터 부모까지 전 세대가 만족할 수 있는 다채로운 상품 구성을 준비했다”며 “고물가 속 알뜰한 쇼핑혜택과 풍성한 물량을 앞세워, 4월과 5월의 선물시장을 공략할 것”이라고 말했다.

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
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