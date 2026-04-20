맘스터치 매장 난동 사건, 뒤늦게 논란…"경찰 조사 중"

맘스터치 매장에서 발생한 고객 난동 사건이 온라인을 통해 확산되며 뒤늦게 논란이 이어지고 있다. 해당 사건은 약 6개월 전 발생한 것으로 확인됐다.

20일 업계에 따르면 지난 19일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘맘스터치에서 다 엎어버리는 진상녀’라는 제목의 게시물이 올라왔다. 게시물에는 국내 한 맘스터치 매장에서 여성 고객이 계산대를 뒤엎고 직원을 폭행하는 장면이 담긴 영상이 첨부됐다.

영상이 확산되자 당시 현장에 있었던 남성 직원이 직접 댓글을 통해 입장을 밝혔다. 그는 “영상 속 남성 직원이 맞다”며 “사건은 지난해 10월 발생했으며, 뒤늦게 확산된 경위를 알지 못한다”고 설명했다.

맘스터치 난동 사건 영상 캡처

이어 “해당 고객은 주문 과정에서부터 반말을 사용하는 등 감정이 격앙된 상태였다”면서 “세트 메뉴 주문 후 음료를 먼저 수령한 뒤, 매장에서 고의로 음료를 쏟고 리필을 요구했다”고 주장했다. 리필 요청을 거절하자 난동으로 이어졌다는 설명이다.

이 직원은 “고객이 도주할 가능성을 우려해 출입문을 확인하는 사이 여성 직원이 폭행을 당했다”며 “상황을 제지하지 못한 점이 가장 후회된다”고 덧붙였다.

해당 사건은 당시 매장 이용 고객의 신고로 경찰이 출동해 상황을 정리한 것으로 전해졌다.

맘스터치는 이번 사안과 관련해 “현재 언론을 통해 이슈가 되고 있는 매장 내 고객 난동 사건은 약 6개월 전인 지난해 10월 당사 가맹점에서 발생한 사안으로, 당시 출동한 경찰에 의해 조사가 진행 중이며 현재 관련 절차가 진행되고 있다”고 밝혔다.

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이어 “맘스터치는 현장에서 근무하는 가맹점주와 직원의 안전과 권익 보호를 중요하게 생각하고 있다. 가맹점에서 원할 시 가맹본부는 비즈니스 파트너로서 책임감을 갖고 가맹점이 진행하는 법률적 검토를 위한 가이드와 컨설팅을 적극 진행할 예정”이라고 설명했다.

또 “해당 가맹점에서는 과거에 발생한 사건이 다시 사회적으로 이슈가 되고 있는 점에 대해 큰 심리적·영업적 부담을 겪고 있는 만큼, 이 점을 고려해 관련 보도에 대한 신중한 접근을 부탁드린다”고 당부했다.