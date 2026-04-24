대한민국 과학축제 개막…구혁채 차관, 이공계 진로 맨토링도

과학의 달을 맞아 과학기술 성과를 한자리에 모은 대한민국과학축제가 개막됐다.

과학기술정보통신부는 한국과학창의재단 및 한국연구재단과 24일부터 26일까지 일산 킨텍스에서 대한민국 과학기술대전과 통합한 '2026 대한민국 과학축제'를 개최한다.

참여 기관은 한국과학기술연구원과 한국원자력연구원 등 총 117개 기관이다. 주제는 '상상, 일상이 되다: 달라진 일상, 다가온 미래'로 잡았다.

대한민국 과학축제와 통합한 한국연구재단 과학기술대전 포스터.(그림=한국연구재단)

과학기술과 인공지능(AI)이 일상에 어떻게 적용되는지를 보여주는데 초점을 맞춰 체험형 전시와 프로그램을 꾸렸다.

구혁채 1차관은 개막에 앞서 미래 과학기술 인재로 성장할 학생들과 함께하는 ‘이공계 진로 멘토링’ 간담회를 주재해 관심을 끌었다. 이 간담회에서 구 차관은 AI 디지털 대전환 시대에 대응하는 청소년 진로 고민과 비전을 공유했다.

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구혁채 차관은 이어 개막식 환영사에서 “대한민국 과학축제를 비롯한 전국 과학문화 프로그램은 이공계 인재를 육성하는 중요한 기반”이라며 “학생뿐만 아니라 모든 국민이 전국 어디서나 과학을 쉽게 접할 수 있도록 과학문화 정책을 지속적으로 혁신해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 개막식 이후에는 연구동료로서 AI 가능성과 한계를 탐색하는 '2026 AI Co-사이언티스트 챌린지' 경진대회 수상팀 시상식 및 성과전시, 발표가 이어졌다. 수상작은 409팀이 경쟁을 통해 16개팀이 선정됐다.