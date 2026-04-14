"과학축제도 보고, 과학기술자-시민 함께 산책도 하고"

과학기술자와 시민이 함께하는 '과학어울림마당'이 오는 18일 대전 한빛탑광장 야외무대서 개최된다.

이번 행사는 '2026 대한민국과학축제'와 연계해 진행된다. '생각이 자라는 산책: 과학자를 만나는 길'이라는 주제로 과학이 시민들에게 지식이 아닌 즐거운 삶의 경험으로 다가갈 수 있도록 기획헀다.

이날 행사 하이라이트는 한빛탑에서 시작해 한밭수목원 원형광장으로 이어지는 '과학자의 길' 걷기 코스다. 걷기 코스 곳곳에는 한국 과학기술의 기틀을 닦은 故최형섭 박사를 비롯해, 현대 과학사의 거목 10인의 이야기를 담은 배너가 설치된다.

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참가자들은 배너를 통해 과학자들의 삶과 업적을 자연스럽게 접하게 된다. 또 과학자들의 질문을 따라 걸으며 일상 속 호기심을 확장하고 미래를 상상해보는 '브레인워크(Brain Walk)'를 경험할 수 있다.

아이들을 동반한 가족 참가자들을 위한 다채로운 이벤트도 마련됐다. 개막식 후에는 거대한 공룡 인형탈들이 선두에 서서 시민들을 한밭수목원까지 안내하는 '공룡 미니 퍼레이드'가 펼쳐져 현장의 활기를 더할 예정이다.