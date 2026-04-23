검찰, 10조원대 전분당 담합 대상·CJ 등 25명 기소

검찰이 전분당 제품 가격을 장기간 공모해 올린 혐의를 받는 주요 식품업체 임직원들을 재판에 넘겼다.
23일 업계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부는 이날 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반 혐의 등으로 대상·사조CPK·CJ제일제당 소속 임직원 20명과 관련 법인 3곳, 전분당협회장 등 총 25명을 불구속 기소했다.
검찰 조사 결과 이들 업체는 2017년부터 2025년까지 약 8년간 전분당 제품 가격 인상 시기와 폭을 사전에 조율한 것으로 나타났다.
또 담합 사실이 외부에 드러나지 않도록 업체별로 거래처에 제시하는 가격 변동 폭을 달리하고, 공문 발송 시점도 의도적으로 분산시킨 것으로 파악됐다.
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또한 대형 식품·유통업체를 상대로 한 구매 입찰에서도 낙찰 업체와 투찰 가격을 미리 정하는 방식으로 시장 점유율을 유지하려 한 정황이 확인됐다. 전분당 생산 과정에서 나오는 부산물 가격 역시 매월 함께 협의해 통보한 것으로 조사됐다.
검찰이 산정한 전체 담합 규모는 약 10조원대로, 국내 식료품 분야 담합 사건 가운데 최대 수준이다.