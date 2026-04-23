신라면세점이 회사 창립 53주년을 맞아 ‘해피 신라 벌스데이’ 행사를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 고객을 초청하는 ‘생일파티’를 콘셉트로, 다음 달 20일까지 신라인터넷면세점에서 응모한 고객 중 추첨을 통해 오프라인 행사에 초청하는 방식으로 운영된다.

신라인터넷면세점에서 행사 기간 중 53 달러 이상 구매하고 인도를 완료한 고객은 이벤트 페이지를 통해 생일파티 참석에 응모할 수 있다. 추첨을 통해 53명을 선정하며 당첨자에게는 초대권 2매를 제공해 총 106명의 고객을 생일파티에 초대한다.

신라면세점 창립 53주년 기념 해피 신라 벌스데이 진행. (제공=호텔신라)

오프라인 생일파티는 다음 달 30일 신라면세점 서울점 루프탑 공간에서 열린다. 행사 현장에서는 ▲커스텀 여행 굿즈 제작 ▲경품 보물찾기 ▲포토부스 등 체험형 프로그램을 운영한다.

관련기사

또 신라면세점 홍보모델인 배우 진영이 참석해 고객과 함께하는 럭키드로우를 진행할 예정이다. 추첨을 통해 53명에게 제주신라호텔 숙박권과 서울신라호텔과 제주신라호텔 식음 이용권 등 경품을 제공한다. 참석 고객 전원에게 신라면세점 오프라인 선불카드 바우처 등 혜택을 제공한다.

이외에도 신라인터넷면세점에서는 창립일을 기념해 ▲최대 1만원 상당의 ‘더하기 쿠폰’ 랜덤 제공 이벤트 ▲가정의 달 ‘선물’ 콘셉트 기획전 ▲신라호텔 ’신라리워즈’ 신규 가입 이벤트 등 을 진행한다.