LIG D&A, 해궁 첫 해외 수출…말레이시아와 1400억원 계약

DSA 2026서 서명식…STM 건조 말레이시아 해군 연안초계함에 탑재 예정

디지털경제입력 :2026/04/22 16:21

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

LIG 디펜스&에어로스페이스(이하 LIG D&A)가 말레이시아와 ‘해궁’ 수출계약을 체결했다. 함정방어 유도무기인 해궁의 해외 수출은 이번이 처음이다.

LIG D&A는 22일(현지시간) 쿠알라룸푸르에서 개최된 방산전시회 ‘DSA 2026’에서 말레이시아 국방부와 수출계약 서명식을 진행했다고 밝혔다. LIG D&A가 말레이시아 국방부와 맺은 첫 수출계약으로 금액은 9400만 달러(약 1400억원) 규모다.

해궁은 함정을 향해 날아오는 유도탄 및 항공기 등 다양한 위협에 대응할 수 있도록 2011년 국방과학연구소 주도로 LIG D&A가 참여해 국내 기술로 개발한 방어유도탄이다. 초고주파 레이다센서(RF)와 적외선영상(IIR) 이중모드 탐색기를 적용한 것이 특징이다.

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해궁 발사 모습 (사진=LIG D&A)

해궁은 튀르키예 방산기업 STM 건조한 말레이시아 해군 연안초계함에 탑재될 예정이다. LIG D&A는 이번 계약이 해외 플랫폼 기업과 협력해 수출에 성공한 사례로, 해외수출 사업 추진의 새로운 모델을 개척하게 됐다고 설명했다.

LIG D&A는 중동에서 ‘천궁-II’ 수출로 인지도를 높이고 이번 해궁 수출로 입지를 더욱 굳게 다지게 됐다고 강조했다. 앞으로도 말레이시아를 넘어 동남아시아와 세계 시장에 다층 통합 방공 솔루션을 비롯한 첨단 기술력을 지속 소개하며 수출을 늘려나간다는 방침이다. 

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
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