LIG D&A, 말레이시아 DSA 참가…동남아 방공 시장 공략

LIG 디펜스&에어로스페이스(이하 LIG D&A)가 말레이시아 방산 전시회 ‘DSA 2026’에 참가해 천궁-II와 해궁, 신궁, L-SAM 등 다층 통합 방공 솔루션을 선보이며 동남아 시장 공략에 나선다.

LIG D&A는 20일부터 23일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 방산 전시회 ‘DSA 2026’에 참가한다고 밝혔다.

격년으로 개최되는 DSA는 말레이시아 정부가 주관하는 국방, 안보 분야 전문 전시회로, 1988년부터 40년 가까이 개최되고 있다. LIG D&A는 이번이 세 번째 참가다.

DSA 2026에서 LIG Defense&Aerospace 관계자가 내방객에게 전시된 무기체계에 대해 설명하고 있다. (사진= LIG DA&)

LIG D&A는 이번 전시에서 ▲중거리 지대공 유도무기 ‘천궁-II’ ▲함대공 유도무기 ‘해궁’ ▲휴대용 지대공 유도무기 ‘신궁’ ▲장거리 지대공 유도무기 ‘L-SAM’ 등을 앞세워 다층 통합 방공 솔루션을 선보일 계획이다. 이를 통해 말레이시아를 비롯한 동남아 국가에 첨단 대공방어 기술력을 소개한다는 방침이다.

이와 함께 대전차 유도무기 ‘현궁’, 포병 화력전의 핵심 장비인 ‘대포병레이더’, 정밀유도 공대지 항공무장 ‘KGGB’도 함께 전시한다.

말레이시아는 국방력 강화 전략에 따라 무기체계 도입에 높은 관심을 보이고 있다. LIG D&A는 천궁-II를 비롯한 자사 방공체계와 첨단 기술력을 통해 대공방어 능력 고도화 방안을 집중적으로 알릴 계획이다.

전시를 총괄하는 이현수 LIG D&A 해외사업부문장은 “그동안 축적한 첨단 기술력과 경쟁력을 중점적으로 소개할 것”이라며 “K-방산에 대한 관심에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.