NC AI, NHN클라우드와 공공·금융 AX 시장 공략

NC AI가 클라우드 인프라 협력을 발판으로 공공·금융 중심 산업 인공지능(AI) 전환(AX) 시장 공략을 본격화한다.

NC AI는 NHN클라우드와 AI 솔루션 및 클라우드 인프라 기반 공동 사업 추진을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 기점으로 ▲인프라 운영 및 기술 고도화 ▲대외 비즈니스 및 시장 확대 ▲국책 과제 및 공공 부문 전략 협력 등 세 축에서 협력한다. 차세대 컴퓨팅 자원의 안정적 공급 체계를 구축하고 대규모 인프라 자원 활용 조건을 상호 협의해 유연하고 최적화된 운영 기반을 다질 예정이다.

NC AI가 21일 NHN 클라우드와 AI 솔루션 및 클라우드 인프라 기반의 공동 사업 추진을 위한 전략적 업무협약을 체결했다. 사진은 왼쪽부터 NC AI 이연수 대표, NHN클라우드 김동훈 대표. (사진= NC AI)

공공·금융 등 주요 산업군을 대상으로 한 공동 영업에도 나선다. 산업 현장에 최적화된 AI 융합 솔루션과 클라우드 서비스를 제안하며 시장 지배력을 확대하는 한편, 컨퍼런스·세미나 등 다양한 채널을 통한 공동 마케팅으로 양사 브랜드 인지도를 동반 강화한다는 방침이다.

정부·공공기관 주도 국책과제 수주를 위한 전략적 공조 역시 속도를 낸다. 공공 보안 가이드라인을 준수하는 클라우드 환경을 공동 설계해 국가 차원의 AI 인프라 및 국산 기술 자립화 생태계 조성에도 앞장선다는 목표다.

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특히 NC AI는 이번 협력을 자사 핵심 기술 고도화와 연결한다. 현실 세계의 복잡한 물리 법칙을 시뮬레이션하는 월드모델과 피지컬 AI 기술은 대규모 컴퓨팅 환경이 필수적인 만큼, 최적화된 인프라 활용 방안을 지속 모색할 계획이다.

이연수 NC AI 대표는 "이번 파트너십 핵심은 피지컬 AI와 월드모델 기술이 다양한 산업 현장에 적용될 최적의 인프라 환경 구축"이라며 "양사의 강력한 시너지를 바탕으로 공공 및 민간 기업의 성공적인 AX를 이끌겠다"고 말했다.