모델·스튜디오 섭외 없이 화보 '뚝딱'…NC AI, AI로 패션 마케팅 혁신 앞장

NC AI가 산업 현장에서 검증된 AI 기술로 패션 마케팅 프로세스를 혁신한다.

NC AI는 지난 6일 커뮤니케이션앤컬처와 AI 기술을 활용한 콘텐츠 제작 및 업무 효율화를 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다. 성남 판교 NC AI 본사에서 진행된 이번 협약식에는 NC AI 임수진 최고사업책임자(CBO)와 커뮤니케이션앤컬처 맹서현 대표를 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석해 상호 협력 방안을 논의했다.

이번 협약은 빠르게 변화하는 패션 시장 트렌드와 마케팅 환경을 고려한 AI 기술의 실질적인 활용 사례를 발굴하고 실제 비즈니스 현장에 적용 가능한 기술 모델을 검증하기 위해 마련됐다. 특히 콘텐츠 제작부터 성과 분석에 이르기까지 마케팅 비즈니스 전반에 걸친 업무 효율화와 경쟁력 강화를 목표로 한다.

커뮤니케이션앤컬처는 패션 및 라이프스타일 D2C 비즈니스를 기반으로 누적 매출 1500억 원 이상을 달성한 브랜드 커머스 기업이다. 약 60만 명의 누적 회원 데이터와 실제 브랜드 운영 과정에서 축적한 마케팅 실행 역량을 바탕으로 AI 마케팅 에이전트 '리드업'을 운영하며 데이터 기반 의사결정과 자동화를 통해 브랜드 성장을 지원하고 있다.

NC AI와 커뮤니케이션앤컬처가 패션 산업 AI 적용을 위한 MOU를 체결했다. (사진=NC AI)

양사는 협약에 따라 ▲AI 기술을 활용한 마케팅 및 비즈니스 콘텐츠 제작 활용 사례 발굴 ▲AI 활용 콘텐츠의 품질, 효율성 및 실무 적용 가능성에 대한 공동 검증 등 다각적인 협력을 추진한다. 이를 통해 기존 마케팅 및 비즈니스 프로세스의 비효율을 개선하고 고품질 콘텐츠를 보다 빠르고 유연하게 제작할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

NC AI는 제조, 물류, 콘텐츠 등 국내 주요 산업군 전반에 걸쳐 현장에 적용 가능한 산업 특화 AI 기술을 적극적으로 확산하고 있다. 단순히 범용적인 AI 모델을 제공하는 것을 넘어 각 산업의 고유한 데이터나 프로세스를 학습한 맞춤형 솔루션으로 비즈니스 혁신을 지원하는 것이 핵심 전략이다.

이러한 전략의 일환으로 NC AI는 패션 도메인 적용을 위해 지속적으로 연구·개발해 온 자체 서비스 '바르코 아트패션'을 이번 협력에 적극적으로 투입한다. 바르코 아트패션은 패션 산업에 특화된 이미지 생성 및 디자인 지원 기능을 갖춘 서비스로 이미 다수의 패션 기업 현장에 도입해 사용하고 있는 검증된 솔루션이다.

특히 양사는 패션 셀러들이 고품질 콘텐츠를 쉽고 빠르게 제작·배포할 수 있는 커머스 특화 프로세스 구축에 집중한다. 바르코 아트패션의 고해상도 이미지 생성, 가상 모델 합성 등 핵심 기능을 활용해 제품 화보와 SNS 광고 등을 직접 제작하며 실제 커머스 환경에 최적화된 AI 협업 가이드라인을 정립할 예정이다.

이번 협약은 NC AI가 보유한 산업 특화 AI 기술력과 커뮤니케이션앤컬처의 마케팅 실행 노하우가 결합된다는 점에서 의미가 크다. 이는 브랜드가 복잡한 제작 공정의 제약 없이 고품질 콘텐츠를 확보하고 실질적인 매출 증대로 이어지는 새로운 마케팅 성공 모델을 구현할 것으로 기대된다.

임 CBO는 "NC AI는 산업 현장의 실제 업무를 기준으로 AI를 적용하고 있다"며 "이번 협약으로 패션 산업에서의 콘텐츠 제작과 마케팅 전반에 AI를 자연스럽게 녹여내는 실증 사례를 지속적으로 만들어 갈 것"이라고 말했다.

맹 대표는 "커뮤니케이션앤컬처의 궁극적인 비전은 수억 명의 삶을 더 나아지게 하는 것이다. 한국의 좋은 브랜드가 세계에서 사랑받고, 기업의 핵심 인재가 더 전략적이고 생산적인 일에 집중하도록 돕고 싶다"며 "전 세계에 긍정적인 영향을 주는 기업으로 성장하는 것이 목표"라고 강조했다.