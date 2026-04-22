디나미스 원, '아스트라에 오라티오' 상표 출원

디나미스 원이 특허청에 신작 게임 타이틀로 추정되는 상표를 출원했다.

22일 특허청 특허정보검색서비스(KIPRIS)에 따르면 지난 17일 디나미스원은 '아스트라에 오라티오'를 총 15개 상품 분류로 출원했다. 주력인 게임 서비스업인 41류 외에도 의류 및 신발(25류), 완구와 게임용품(28류), 귀금속 및 장신구(14류), 직물(24류), 식음료(29·30류)와 유통업(35류) 등 다류 출원 방식이다.

'아스트라에 오라티오'는 라틴어 어원에 기반을 둔 것으로 보인다. 라틴어로 아스트라에(Astrae)는 별 또는 하늘, 오라티오(Oratio)는 기도 등을 의미한다.

서브컬처 게임 개발사 디나미스 원이 신규 상표권을 출원했다.

디나미스 원은 넥슨게임즈 '블루 아카이브' 개발진이 지난해 2024년 설립한 서브컬처 전문 게임 개발사다. 앞서 지난 1월 엔씨가 글로벌 퍼블리싱 사업 확장 및 신규 IP 확보를 위해 전략적 투자를 진행한 곳이기도 하다.

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개발사는 현재 마법과 행정을 중심 테마로 설정한 '프로젝트 AT(가제)'를 개발 중이다. 이번에 출원한 상표는 해당 프로젝트의 공식 타이틀명이 될 것으로 추정된다.

디나미스 원 관계자는 이번 상표 출원에 대해 "상표 출원 사실이 맞다"면서도 "관련한 상세 내용에 대해서는 확인해드리기 어렵다"고 입장을 밝혔다.