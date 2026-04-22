과학기술 연구자-문화시설 연계하는 지원자 모집

과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 문화예술 시설과 과학기술 연구자를 대상으로 '연구자-문화 연결 프로그램'을 위한 지원자 모집에 들어갔다.
모집기간은 오는 5월 15일까지다.
이 프로그램은 연구자가 기획 단계부터 참여, 문화‧예술 시설 전시를 과학적으로 재구성하는데 참여할 수 있다.
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참여시설과 연구자 모집이 완료되면 6월부터는 시민을 대상으로 지역별 문화‧예술 시설과 동호회에서 순차적으로 연구자 큐레이션과 과학라운지를 운영한다.
지원 연구자에게는 일당을 지급한다. 기관은 자체 프로그램을 운영하며 연구자 지원을 받게 된다.