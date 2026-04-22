배민, 지구의 날 맞아 친환경 행사 진행

배달의민족이 지구의 날을 맞아 친환경 배달 문화 확산을 위한 행사를 진행한다.

우아한형제들은 22일 일회용 수저·포크를 받지 않거나 다회용기를 선택한 고객을 대상으로 할인 쿠폰을 제공한다고 밝혔다.

이번 행사는 오는 28일까지 일회용 수저·포크 미수령 옵션을 선택한 주문 고객 중 추첨을 통해 할인 쿠폰을 제공하는 방식으로 진행된다. 다회용기 주문 고객에게도 별도 할인 혜택이 주어진다.

(사진=우아한형제들)

배민은 지난 2019년 배달 플랫폼 최초로 일회용 수저·포크 선택 기능을 도입했으며, 이후 기본 옵션으로 전환했다. 회사 측은 해당 기능을 통해 일회용 식기 사용을 줄이고 온실가스 감축 효과를 거둔 것으로 보고 있다.

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또한 다회용기 서비스 지역 확대를 통해 친환경 배달 인프라 구축에도 나선다는 계획이다.

우아한형제들 관계자는 “일상에서 환경 보호를 실천할 수 있도록 관련 프로그램을 확대할 것”이라고 밝혔다.