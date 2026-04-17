배민B마트, 1분기 주문 37% '껑충'..."역대 최대"

배달의민족 장보기 서비스 배민B마트가 올해 1분기 주요 지표에서 역대 최대 실적을 기록했다.

우아한형제들은 17일 배민B마트의 1분기 주문 수, 고객 수, 거래액이 모두 전년 동기 대비 증가했다고 밝혔다. 주문 수는 37% 늘었고, 고객 수와 거래액은 각각 22%, 36% 증가했다. 전 분기 대비로도 주문 수와 고객 수가 각각 27%, 21% 증가했다.

누적 주문 고객 수는 800만 명에 달했으며, 월 3회 이상 이용하는 고객도 전년 동기 대비 54% 증가한 것으로 나타났다.

(사진=우아한형제들)

상품 경쟁력 강화도 성장 요인으로 꼽힌다. 신선식품 매출은 전년 대비 50% 이상 증가했으며, 자체 브랜드(PB) ‘배민이지’는 상품 수를 확대하면서 매출이 98% 늘었다.

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이와 함께 할인 프로모션과 구독 서비스 혜택 강화도 이용자 확대에 영향을 미친 것으로 분석된다.

우아한형제들 관계자는 “상품과 배송 경쟁력을 기반으로 성장세를 이어가고 있다”며 “지역 확장과 혜택 강화를 지속할 계획”이라고 밝혔다.