최대 50% 할인…이마트24, 입는 오버나이트 생리대 출시

이마트24는 자체브랜드(PL) ‘옐로우(Ye!low)’를 통해 초저가 ‘입는 오버나이트’ 생리대를 출시한다고 22일 밝혔다.

기존 저가형 생리대가 일반적으로 낮에 사용하는 패드형 중심으로 구성돼 있던 점과 달리, 이번 상품은 착용 편의성이 우수한 입는 타입(팬티형) 오버나이트로 구현했다.

100% 유기농 순면 커버를 적용해 피부 자극을 줄였으며, 힙을 감싸는 입체 구조와 신축성 있는 허리밴드로 착용감을 높였다. 여기에 3층 흡수 구조를 적용해 활동량이 많은 날에도 안정적인 사용이 가능하도록 설계했다.

이마트24, ‘옐로우’ ‘입는 오버나이트’ 생리대 출시. (제공=이마트24)

‘입는 오버나이트 4입’은 대형 사이즈로 구성됐으며 가격은 2700원으로 개당 675원이다. 이는 이마트24가 운영 중인 유사한 스펙 상품 대비 최대 50% 이상 저렴한 수준이다. 내달 1일부터 15일까지 적용되는 원플러스원 행사를 적용하면 개당 가격은 338원까지 낮아진다.

이와 함께 이마트24는 아동복지전문기관 ‘초록우산’을 통해 이번 신상을 양육시설이나 취약계층 등에 2000개 기부할 예정이다.

최근 생리대 시장은 ‘가성비’와 ‘품질’을 동시에 중시하는 방향으로 빠르게 재편되고 있다. 피부 자극을 줄인 순면 소재나 기능성 제품에 대한 관심도 꾸준히 확대되는 추세로 유통업계 역시 자체브랜드를 중심으로 가격 경쟁력을 강화하며 필수 소비재 시장 공략에 나서고 있다.

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이마트24는 이러한 흐름에 맞춰 옐로우 브랜드를 통해 먹거리 중심이었던 PL 전략을 생활필수품 전반으로 확대하고 있다. 현재 옐로우 상품은 약 100여종이며, 합리적인 가격과 품질을 앞세워 매월 두 자릿수 매출 성장세를 이어가고 있다.

이정훈 이마트24 라이프&컬처팀 MD는 “고물가 상황에서 고객들이 가장 민감하게 체감하는 생활필수품 가격 부담을 낮추기 위해 이번 상품을 기획했다”며 “앞으로도 ‘옐로우’를 통해 가격 경쟁력은 물론 고객 취향까지 반영한 다양한 상품을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.