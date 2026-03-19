홈플러스 ‘99원 생리대’ 열흘 만에 완판…추가 물량 입고

홈플러스는 지난달 선보인 초저가 ‘99원 생리대’가 출시 열흘 만에 초도 물량 완판을 기록했다고 19일 밝혔다. ‘샐리의법칙 니즈원 생리대’는 중형 기준 개당 98.6원, 대형 기준 개당 148원이다.

홈플러스는 초저가 생리대 인기에 힘입어 ‘샐리의법칙 니즈원 생리대’ 물량을 추가 입고해 판매하고 있다. 지난 17일까지 4종의 누적 판매량은 2만 7000팩 이상이다.

홈플러스는 이러한 인기에 힘입어 신상품 ‘잇츠미 퓨어 생리대’ 4종을 이날부터 순차적으로 전국 매장에서 선보인다. 가격은 중형 기준 개당 98.3원이다. 4종의 초도 물량 4만 5000여 팩이 우선 입고된다.

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홈플러스 초저가 생리대. (제공=홈플러스)

출시를 기념해 오는 26일부터 다음 달 15일까지 종류에 상관 없이 한 팩 1000원 행사도 진행한다. 1인당 구매 가능 수량은 5개로 한정된다.

이상권 홈플러스 위생용품팀 바이어는 “초저가 생리대가 고객들에게 인기를 얻고 있어 추가 물량을 입고하고 신상품도 판매하게 됐다”며 “앞으로도 고객들이 부담 없이 위생용품을 구매하실 수 있도록 다양한 행사를 전개해 나가겠다”고 말했다.