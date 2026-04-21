문체부, 인도서 영화산업 협력 간담회…한·인도 합작영화 공동제작 서명

문화체육관광부가 인도와의 영화산업 협력 확대에 나선다. 세계 최대 영화 생산국 가운데 하나인 인도와 한국의 콘텐츠 경쟁력을 결합해 합작영화와 산업 교류를 본격화하겠다는 구상이다.

문체부는 최휘영 장관이 21일 오전 10시 현지 시각 인도 뉴델리 주인도한국문화원에서 한국과 인도의 영화산업 주요 인사들을 만나 양국 영화산업 교류 활성화 방안을 논의한다고 밝혔다. 이번 간담회는 인도와 한국의 산업 역량을 결합해 협력의 폭을 넓히고 문화 교류를 한 단계 끌어올리기 위해 마련됐다.

이날 간담회에서는 한·인도 합작영화 ‘아모르’의 공동제작 서명식도 함께 열린다. 한국 제작사 플릭스오븐과 인도 제작사 스튜디오 샥티는 2026년 9월 촬영 시작을 목표로 이 작품을 공동 제작할 계획이다.

플릭스오븐은 앞서 넷플릭스 오리지널 영화 ‘다시, 서울에서’를 인도 제작사와 공동 제작해 인도 넷플릭스 순위 1위, 세계 비영어권 영화 부문 1위를 기록한 바 있다. 문체부는 이런 선행 사례가 이번 합작 프로젝트에도 긍정적인 기반이 될 것으로 보고 있다.

서명식 이후에는 양국 영화산업 주요 인사들이 참여하는 간담회가 이어진다. 한국 측에서는 최 장관을 비롯해 양윤호 영화진흥위원회 부위원장 겸 영화감독, 이효진 플릭스오븐 대표, 남종우 크로스픽쳐스 부사장 등이 참석한다. 인도 측에서는 라드하 크리쉬난 스튜디오 샥티 대표, 기리쉬 고팔라크리쉬난 감독, 람바 알피 봄베이 베를린 필름 프로덕션 대표, 샤우다리 니킬 프로듀서 등이 함께해 실질적인 협력 방안을 논의한다.

문체부는 이번 만남이 단순한 교류 차원을 넘어 공동제작과 인력 교류, 시장 진출 등 실질적 협력의 출발점이 될 것으로 기대하고 있다.

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최 장관은 “인도는 영화제작 규모와 창의성을 바탕으로 세계 콘텐츠 시장에서 큰 영향력을 발휘하고 있다. 한편 한국 영화는 세계 주요 영화제를 석권하며 작품성과 흥행성을 동시에 인정받고 있고, 케이-컬처는 이미 전 세계적 사랑을 받고 있다”며 “이번 간담회는 두 나라의 창의성과 산업 역량이 결합해 새로운 상승효과를 만들어내는 출발점이 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “한국과 인도는 국경과 문화를 넘어 전 세계인에게 공감과 울림을 주는 성공 사례를 더욱 많이 만들도록 협력 기반을 공고히 해나가겠다”고 말했다.