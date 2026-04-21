CU 파업 장기화 조짐…봉쇄 이어 사망사고까지

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 산하 화물연대 CU 지회의 투쟁이 격화되고 있다. CU 물품 배송기사들의 처우 개선을 위한 교섭을 요구하며 시작된 파업이 사망사고로까지 번지며 사태가 장기화될 조짐이다.

21일 업계에 따르면 민주노총은 이날 오후 강남구 삼성동에 위치한 BGF리테일 본사 앞에서 기자회견을 열고 “CU는 파업 파괴 시도와 화물노동자의 죽음에 책임지고 즉각 사과하라”고 외쳤다.

이들은 ▲CU의 파업 파괴 시도 및 사망 노동자의 죽음에 대한 사과 ▲원청 사용자성 인정 및 화물노동자와의 운송료 협의 개시 ▲경찰의 진상규명과 지휘 책임자에 대한 조치 ▲개정 노조법에 따른 하청노동자의 교섭권 실질 보장 등을 요구했다.

화물연대가 21일 경남경찰청 앞에서 사망사고에 대한 책임과 재발방지, 사과를 요구하며 항의하는 모습. (제공=화물연대)

이번 기자회견은 전날 오전 10시 30분경 경상남도 진주 CU 물류센터 앞에서 대체 투입된 2.5톤 화물차가 출차하는 과정에서 일부 조합원들과 부딪히는 사고를 계기로 마련됐다. 이 사고로 50대 남성이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다. 나머지 2명은 중경상을 입었다.

같은 날 경상남도경찰청 앞에서도 화물연대 긴급 기자회견이 열렸다. 민주노총 공공운수노조 화물연대본부는 “대화를 요구했지만, 사측은 노조탄압으로 CU 사태를 격화해왔다”며 경찰과 CU BGF 책임자 처벌 및 재발방지, 성실교섭 참석과 화물연대와의 합의, 열사 명예회복을 위한 유가족과의 합의를 요구했다.

이번 사태는 지난 5일 화물연대 서울경기지역본부 편의점지부 CU 지회가 파업에 돌입하며 시작됐다.

이들은 BGF로지스 소속이 아닌 물류센터와 계약을 맺은 운송사들에 고용된 특수고용노동자다. 운송사들이 중간에서 비용을 뗀 후 받은 임금이 낮다고 주장하며 BGF로지스가 직접 교섭에 나서라고 요구했다.

관련기사

BGF리테일 측이 이들에 대해 직접 교섭 대상이 아니라는 입장을 유지하자 지난 7일부터 무기한 총파업에 돌입했다.

파업 참석자들이 BGF로지스 경기 화성·안성, 전남 나주, 진주센터의 출입구를 막고 배송을 거부하며 일부 점포에 상품 입고가 중단됐다. 지난 17일부터는 충북 진천 BGF푸드 공장 출입구에 대한 봉쇄도 시작하면서 이 공장에서 생산되는 간편식 18개 품목의 발주가 중단됐다. 간편식 수급에 차지를 빚고 있는 매장은 수도권 약 2000여 개 점포다.