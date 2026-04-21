SSG닷컴, '뷰티 쓱세일' 진행…특가 혜택에 단독 상품까지

SSG닷컴은 오는 26일까지 '뷰티 쓱세일' 행사를 진행한다고 21일 밝혔다.

SSG닷컴은 주요 화장품 브랜드와 협업해 쓱닷컴에서만 만나볼 수 있는 단독 상품을 준비했다. 본품 구매 시 90ml를 추가 증정하는 라메르 트리트먼트 로션 세트와 정가 6만원대 블러셔가 사은품으로 포함된 로라메르시에 하이라이트 기획 세트가 대표적이다.

다양한 참여형 행사와 특가 혜택도 마련했다. 매일 오전 10시와 오후 2시 '타임특가'를 통해 키엘, 크리니크 등 인기 브랜드 상품을 최대 50% 할인한다. 센텔리안24, 아이소이 등이 참여하는 '뷰티 럭키 박스'와 겔랑, 설화수 대표 상품을 선물포장 서비스와 함께 제안하는 '가정의 달 기프트 제안' 코너도 운영한다. 자체 라이브커머스 '쓱라이브'는 에스티 로더, 입생로랑 등 주요 브랜드와 함께 총 10회 편성했다.

(사진=SSG닷컴)

신세계몰과 신세계백화점몰 뷰티 상품 구매 시 최대 3만원 할인되는 쿠폰을 무제한 지급하며, 행사 카드 결제 시 8% 청구 할인도 추가 적용 가능하다. 쓱7클럽 회원에게는 닥터지, 바닐라코 등 인기 상품에 대한 전용딜 혜택이 주어진다.

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이번 행사는 앞당겨진 선물 구매 트렌드를 반영했다. 실제로 이달 1일부터 15일까지 쓱닷컴 뷰티 선물 세트 매출은 전년 대비 27% 증가했다. 내달 초 징검다리 연휴 전 선물을 미리 마련하려는 '얼리버드' 수요가 반영된 결과로 회사 측은 보고 있다.

SSG닷컴 관계자는 "선물 수요가 늘어나는 시기에 맞춰 브랜드 단독 상품을 구성하고 소비자 혜택을 강화했다"고 말했다.